Лучший игрок ЧМ-2026 Родри перенес операцию на спине
Полузащитник сборной Испании по футболу Родри перенес операцию на спине. Об этом сообщила пресс-служба «Манчестер Сити», за который он выступает.
Фото: Stephanie Scarbrough / AP
Отмечается, что период реабилитации игрока не будет продолжительным. «Все в клубе желают ему скорейшего выздоровления. ''Манчестер Сити'' будет держать в курсе хода его восстановления»,— говорится в заявлении команды.
Ранее 30-летний Родри был признан лучшим игроком прошедшего чемпионата мира. В решающем матче турнира сборная Испании в дополнительное время победила команду Аргентины со счетом 1:0.
В составе «Манчестер Сити» Родри завоевал 13 трофеев, в том числе стал четырехкратным чемпионом Англии, а также победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира. Вместе со сборной Испании полузащитник также выиграл чемпионат Европы. В 2024 году он стал обладателем «Золотого мяча».
Родри, полузащитник оборонительного плана, является ключевым игроком для клуба «Манчестер Сити» и сборной Испании. Статистика показывает, что его отсутствие на поле значительно повышает вероятность поражения его команды. Он считается одним из самых выносливых игроков, хотя за свою карьеру он пропустил восемь матчей по медицинским показаниям, из них три — в текущем сезоне после травмы в финале чемпионата Европы 2024 года. Его травма колена, полученная в сентябре 2024 года, вызвала резонанс, поскольку он незадолго до этого жёстко высказался о перегруженном футбольном календаре и не исключил возможность забастовки игроков из-за чрезмерных нагрузок.
Международная ассоциация профессиональных футболистов (FIFPro) также подняла эту проблему, утверждая, что лучшие игроки мира подвергаются чрезмерным нагрузкам, которые могут привести к травмам и нервным срывам. По данным FIFPro, критическая планка в 55 матчей за сезон является максимально допустимой, но Родри преодолевал её в течение четырёх лет подряд. Родри входит в шорт-лист претендентов на «Золотой мяч» и является лучшим опорным полузащитником мира.
Примечательно, что в июле 2026 года появились новости, что Родри может покинуть «Манчестер Сити» и перейти в «Реал» по окончании своего контракта, который истекает следующим летом. Сообщалось, что он отклонил предложение «Манчестер Сити» о продлении контракта и согласовал условия с мадридским клубом до конца сезона 2029/30.