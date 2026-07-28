Лучший игрок ЧМ-2026 Родри перенес операцию на спине

Полузащитник сборной Испании по футболу Родри перенес операцию на спине. Об этом сообщила пресс-служба «Манчестер Сити», за который он выступает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stephanie Scarbrough / AP Фото: Stephanie Scarbrough / AP

Отмечается, что период реабилитации игрока не будет продолжительным. «Все в клубе желают ему скорейшего выздоровления. ''Манчестер Сити'' будет держать в курсе хода его восстановления»,— говорится в заявлении команды.

Ранее 30-летний Родри был признан лучшим игроком прошедшего чемпионата мира. В решающем матче турнира сборная Испании в дополнительное время победила команду Аргентины со счетом 1:0.

В составе «Манчестер Сити» Родри завоевал 13 трофеев, в том числе стал четырехкратным чемпионом Англии, а также победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира. Вместе со сборной Испании полузащитник также выиграл чемпионат Европы. В 2024 году он стал обладателем «Золотого мяча».

Арнольд Кабанов