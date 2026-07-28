Bloomberg узнал о подготовке новых санкций ЕС против 1,6 тыс. связанных с Россией компаний

Страны Евросоюза работают над рекордным по количеству компаний пакетом санкций против России, утверждают источники Bloomberg. По их словам, под ограничения могут попасть около 1,6 тыс. юрлиц, которые, по мнению ЕС, действуют в интересах России в украинском конфликте.

Совокупный годовой оборот этих компаний превышает $20 млрд, в них работают более 265 тыс. человек. К какой сфере относятся организации, не раскрывается. Источники издания отмечают, что ЕС вряд ли сможет достичь такого же экономического эффекта, как от санкций против нефтяного и банковского секторов.

Новые ограничения направлены на то, чтобы побудить Россию вернуться к активным переговорам по Украине, пишет Bloomberg. Принятый на прошлой неделе 21-й пакет антироссийских санкций затронул нефтяную отрасль, рынок СПГ, банки, платежные системы и криптовалютную инфраструктуру.

Пункты о запрете на перепродажу российского СПГ были смягчены из-за позиции Греции. Афины заявляли, что такие рестрикции фактически разрушат работу судоходной компании Dynagas, которая специализируется на транспортировке сырья с арктического завода «Ямал СПГ». Брюссель вскоре начал обсуждать ускоренное принятие «целенаправленных финансовых ограничений» , чтобы избежать подобных ситуаций.