Рыночная капитализация Apple впервые превысила $5 трлн

Сегодня во время торгов на бирже Nasdaq акции Apple подорожали до $342,89 за штуку, и рыночная капитализация Apple впервые преодолела отметку в $5 трлн. Как отмечает Bloomberg, Apple стала второй в истории компанией, которая достигла такого показателя. Правда, корпорация может не удержаться на достигнутых позициях, если сегодня на закрытии торгов акции будут стоить ниже $340,43.

Раньше Apple того же добилась компания Nvidia – в октябре 2025 года. К середине мая 2026 года ее рыночная капитализация достигла $5,7 трлн. Однако за последние два месяца на фоне опасений инвесторов по поводу слишком высоких затрат на ИИ-инфраструктуру акции Nvidia просели, и капитализация компания сократилась примерно на $1 трлн.

Вчера Apple также вернула себе статус самой дорогой компании в мире, когда ее акции по итогам торгов выросли на 2%, а акции Nvidia упали на 5%.

Алена Миклашевская