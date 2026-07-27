Apple вернула статус самой дорогой компании в мире
Акции компании Apple по итогам торгов выросли на 2% и почти достигли $5 трлн. Тем самым корпорация вернула позицию самой дорогой публичной компании в мире, опередив Nvidia, сообщает Business Insider (BI).
Рыночная капитализация Nvidia снизилась сегодня на 5% и составила по итогам торгов $4,77 трлн. Падение произошло вслед за сообщением о выделении Nvidia $250 млрд для центров обработки данных OpenAI, указывает издание. Инвесторы относятся с растущей опаской к «замкнутым» сделкам и чрезмерным затратам на ИИ, отмечает BI.
В целом с начала года акции Apple выросли на 26%, а Nvidia — на 6%. Акции еще трех крупнейших технокомпаний США — Tesla, Microsoft и Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) — в 2026 году упали. Компании, по оценке BI, потрясло глобальное падение цен на аппаратное обеспечение для ИИ.
Теперь Apple, которую до недавнего времени критиковали за недостаточную ориентацию стратегии роста на ИИ, может выиграть от перетока инвесторов в компании, более ориентированные на потребителя.
Apple и Nvidia неоднократно соперничали за звание самой дорогой публичной компании мира. Так, 25 октября 2024 года Nvidia ненадолго опережала Apple, а 19 июня 2024 года Nvidia стала самой дорогой публичной компанией, обогнав Microsoft. До этого Apple также занимала позицию самой дорогой компании, преодолевая рубежи в $1 трлн, $1,5 трлн, $2 трлн и $3 трлн, причём отметку в $3 трлн рыночная капитализация Apple превышала несколько раз, в том числе в июне 2023 года и апреле 2025 года. Рекордная капитализация Apple Inc. при закрытии торгов составила $3,915 трлн в декабре 2024 года.