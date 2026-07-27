Apple вернула статус самой дорогой компании в мире

Акции компании Apple по итогам торгов выросли на 2% и почти достигли $5 трлн. Тем самым корпорация вернула позицию самой дорогой публичной компании в мире, опередив Nvidia, сообщает Business Insider (BI).

Рыночная капитализация Nvidia снизилась сегодня на 5% и составила по итогам торгов $4,77 трлн. Падение произошло вслед за сообщением о выделении Nvidia $250 млрд для центров обработки данных OpenAI, указывает издание. Инвесторы относятся с растущей опаской к «замкнутым» сделкам и чрезмерным затратам на ИИ, отмечает BI.

В целом с начала года акции Apple выросли на 26%, а Nvidia — на 6%. Акции еще трех крупнейших технокомпаний США — Tesla, Microsoft и Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) — в 2026 году упали. Компании, по оценке BI, потрясло глобальное падение цен на аппаратное обеспечение для ИИ.

Теперь Apple, которую до недавнего времени критиковали за недостаточную ориентацию стратегии роста на ИИ, может выиграть от перетока инвесторов в компании, более ориентированные на потребителя.