Трамп поддержал новые санкции против России

После многомесячного молчания по вопросу о том, поддержит ли он законопроект об «адских санкциях» против России, президент Трамп, судя по всему, согласился с неизбежностью его принятия и уже обсуждает вместе с законодателями основные положения будущего документа, которые должны устроить как Белый дом, так и Конгресс.

«Республиканцы должны внести Иран в санкционный законопроект против России. Это то, что хотел сделать Линдси, и то, что должно случиться»,— написал Трамп в соцсети Truth Social.

В связи с этим портал Axios уже подсчитал, что антироссийскую инициативу покойного сенатора Грэма (включен в перечень экстремистов и террористов РФ) в 100-местной верхней палате Конгресса готов поддержать по меньшей мере 61 сенатор (39 республиканцев и 22 демократа). Это количество голосов должно обеспечить одобрение законопроекта в Сенате, после чего его должна будет утвердить и Палата представителей.

Подробнее — в материале «Меры, принятые во всех отношениях».