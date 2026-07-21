Трамп поддержал новые санкции против России
После многомесячного молчания по вопросу о том, поддержит ли он законопроект об «адских санкциях» против России, президент Трамп, судя по всему, согласился с неизбежностью его принятия и уже обсуждает вместе с законодателями основные положения будущего документа, которые должны устроить как Белый дом, так и Конгресс.
«Республиканцы должны внести Иран в санкционный законопроект против России. Это то, что хотел сделать Линдси, и то, что должно случиться»,— написал Трамп в соцсети Truth Social.
В связи с этим портал Axios уже подсчитал, что антироссийскую инициативу покойного сенатора Грэма (включен в перечень экстремистов и террористов РФ) в 100-местной верхней палате Конгресса готов поддержать по меньшей мере 61 сенатор (39 республиканцев и 22 демократа). Это количество голосов должно обеспечить одобрение законопроекта в Сенате, после чего его должна будет утвердить и Палата представителей.
Подробнее — в материале «Меры, принятые во всех отношениях».
Поддержка господином Трампом законопроекта об ужесточении антироссийских санкций представляет собой отход от его прежней позиции. Ранее он критиковал такую инициативу и настаивал на предоставлении ему более широких полномочий при введении ограничений. Также он не принял решения по аналогичному законопроекту сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень экстремистов и террористов РФ) в мае 2025 года, когда документ предусматривал введение тарифов в размере 500% на товары из стран, закупающих российские нефть и газ. Тогда он указывал, что одобрит его, если власти России не пойдут на уступки в урегулировании конфликта на Украине.
Законопроект, продвигаемый сенатором Линдси Грэмом (внесен в перечень экстремистов и террористов РФ) и Ричардом Блюменталем, предполагает возможность для президента США вводить вторичные санкции и пошлины на импорт из стран, продолжающих покупать российские энергоресурсы. В апреле 2025 года этот законопроект предусматривал 500-процентные пошлины на импорт. Целью таких мер заявлялось вынудить Россию сесть за стол переговоров и смягчить позицию по Украине.