Липчанам открыли доступ к двум системам слежения за бензином на АЗС

Липецкие власти открыли для автомобилистов доступ к двум системам мониторинга наличия бензина на автозаправочных станциях в регионе. Сервисы пока работают в тестовом режиме. Для доступа к ним рекомендуется использовать браузер «Яндекс» и сети Wi-Fi, а не мобильный интернет. Об этом рассказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Важно понимать, что между изменением фактической ситуации на заправках и обновлением данных в системах всегда будет определенная задержка. Замечания и предложения будем собирать и учитывать при доработке сервисов. Наша задача – дать жителям максимально оперативную и понятную информацию о наличии топлива и помочь сократить количество лишних поездок по АЗС»,— заявил глава региона.

Как сообщил губернатор, в первые же минуты после запуска нагрузка на системы исчислялась тысячами запросов. Из-за этого возникли временные перебои, но технические специалисты увеличили производительность сервисов.

В воскресенье, 12 июля, бензин на АЗС в Липецкой области будут отпускать владельцам машин, у которых первая цифра номера четная: 0, 2, 4, 6 или 8. На заправках дежурят волонтеры, которые помогают автолюбителям быстрее сориентироваться и распределяют колонки для более быстрого продвижения очередей.

«Ъ-Черноземье» на прошлой неделе рассказывал, что автомобилисты могут также пользоваться другими цифровыми сервисами для определения наличия бензина на заправках. В частности, правительство Воронежской области предложило жителям региона обратить внимание на цифровые решения от Сбера, 2ГИС и «Яндекса».

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов 9 июля опубликовал в своих соцсетях публичное обращение к руководству сетей АЗС «Лукойл», «Роснефть» и «Газпромнефть». Глава региона попросил увеличить поставки топлива и честно сообщать, если они срываются.

Денис Данилов