Французский корабль обстрелял катер британского теневого министра внутренних дел

Сторожевой корабль ВМС Франции произвел в Ла-Манше несколько выстрелов рядом с катером, на котором давал интервью BBC член британского парламента от Консервативной партии и теневой министр внутренних дел Крис Филп. Как сообщает BBC, это произошло примерно в 5 км от французского берега. В 300 м от катера находился французский сторожевой корабль. В какой-то момент участники интервью услышали звуки, похожие на выстрелы.

Интервью было посвящено проблеме нелегальных мигрантов, пересекающих Ла-Манш на лодках. По словам журналиста Майкла Кеохана, который брал интервью, французский корабль не делал никаких предупреждений. «Это выглядело как попытка запугивания, чтобы не дать нам освещать пересечение пролива мигрантами»,— отметил господин Кеохан.

«Потрясающе, что французский корабль стреляет боевыми снарядами, чтобы защитить свои воды от британского политика, но не решается ничего сделать, чтобы остановить незаконные переправы через Ла-Манш»,— заметил Крис Филп. Он заявил, что обратится по этому поводу к послу Франции в Великобритании.

В береговой охране Франции заявили, что корабль принимал участие в учениях, выстрелы не были связаны с присутствием рядом британского судна и оно было в безопасности. Также там заявили, что этот корабль не участвует в операции по отслеживанию лодок с мигрантами.

Яна Рождественская