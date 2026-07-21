WSJ: Нетаньяху безуспешно просил США возобновить удары по ядерным объектам Ирана

Составлено ИИ-Ассистентъ

Попытки Биньямина Нетаньяху убедить Дональда Трампа возобновить удары по Ирану происходят на фоне сложной динамики отношений между США и Израилем по иранской ядерной программе. Ранее, 14 июня 2025 года, Трамп заявлял Нетаньяху, что США не будут мешать атакам Израиля на Иран, но и поддерживать наступательные операции не станут. При этом США и Израиль уже наносили удары по Ирану, в том числе по ядерным объектам, которые, по заявлению Израиля, были направлены на уничтожение ядерной инфраструктуры Исламской Республики.

Дональд Трамп проявлял колебания в конфликте с Ираном, балансируя между опасениями эскалации и угрозами полного уничтожения иранской инфраструктуры. Несогласованные с командой национальной безопасности импульсивные ультиматумы вызывали беспокойство. При этом Нетаньяху неоднократно подчеркивал свою готовность к несогласованным с Вашингтоном действиям против Ирана, считая это важным для безопасности Израиля. В феврале 2026 года Трамп давал Нетаньяху одобрение на удары по иранской ракетной программе при отсутствии соглашения по ядерной сделке.

Намерения Трампа в отношении Ирана были неоднозначными. С одной стороны, он заявлял, что США не допустят восстановления ядерной программы Ирана, но готовы к «каким-то отношениям» с Исламской Республикой. С другой — рассматривал ограниченные военные удары по Ирану как способ выйти из тупика в мирных переговорах и даже допускал удары по ядерным объектам Ирана. В июне 2025 года он похвалил Трампа за удары по иранским ядерным объектам, назвав это решение «смелым» и изменяющим историю.

Однако сам Трамп в июне 2026 года заявлял, что Нетаньяху будет вынужден принять любую сделку США и Ирана, подчеркивая: «Я принимаю все решения. Он не принимает решений». Это указывает на напряженность в отношениях и разногласия по поводу тактики в отношении Ирана. Тем не менее, израильская разведка ранее передавала США данные о якобы новом иранском плане убить Трампа, что, по мнению некоторых экспертов, могло быть частью тактики Израиля по влиянию на решения Трампа.