Федерация футбола Франции назначила Зинедина Зидана главным тренером сборной

Федерация футбола Франции (FFF) представила нового главного тренера сборной страны. Им, как и ожидалось, стал Зинедин Зидан. Его контракт с FFF рассчитан на четыре года. Первый матч в новой должности Зидану предстоит провести 25 сентября в Лиге наций против турок.

На посту наставника национальной команды — как когда-то на излете 1990-х в роли ее лидера на поле — Зинедин Зидан сменил своего старшего товарища Дидье Дешама. Тот возглавлял сборную долгие 14 лет.

Зинедин Зидан завершил игровую карьеру 20 лет назад. Он принес сборной Франции своим дублем в ворота бразильцев первое золото чемпионатов мира и в том же 1998 году завоевал «Золотой мяч». Выигрывал чемпионаты Италии и Испании с «Ювентусом» и «Реалом». Мадридский клуб сделал победителем Лиги чемпионов в 2002 году, забив исключительный по красоте гол ударом с лета в ворота «Байера». Перед уходом из спорта потрясающе сыграл на мировом первенстве 2006 года. На нем французы, вопреки прогнозам, добрались до финала.

С карьерой тренерской все гораздо сложнее из-за ее специфичности. В ней у Зинедина Зидана была всего одна команда — «Реал». Мадридский клуб Зидану доверяли дважды. И в первом случае назначение французской легенды вылилось в невероятные, даже учитывая колоссальные траты «Реала» на игроков, результаты. С 2016 по 2018 год испанский гигант трижды подряд выиграл Лигу чемпионов — уникальное событие для наиболее престижного еврокубка в его современном, существующем с начала 1990-х формате.

После третьего триумфа Зинедин Зидан внезапно ушел из «Реала», сославшись на необходимость взять паузу. Вернули его в переживший спад клуб, однако, совсем скоро — весной 2019 года. Но итоги второго захода Зидана в «Реал» вышли куда более скромными, чем предыдущего. В первом из двух пришедшихся на него полных сезонов мадридцы снова стали чемпионами Испании, во втором остались без единого трофея. Так что их очередное расставание с Зиданом на сюрприз уже не тянуло.

Следующие пять лет Зинедин Зидан вообще нигде не работал. Этот факт он уверенно объяснил на своей презентации тем, что все эти годы «ждал приглашения только от одной команды», роднее которой нет. А когда дождался — сразу же его принял.

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