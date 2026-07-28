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Банк России зарегистрировал 41 новый ИПИФ для квалифицированных инвесторов

За первое полугодие Банк России зарегистрировал правила 41 ИПИФа, столько же было зарегистрировано за весь прошлый год и в 1,4 раза больше, чем за весь 2024 год. Наиболее активными были управляющие компании «Финам Менеджмент» (зарегистрировала семь фондов), «Рекорд Капитал», «Герои», «Райффайзен» (по четыре фонда).

Всего в настоящее время на рынке работают 165 интервальных ПИФа. Наибольшее число фондов находится под управлением «Финам Менеджмента» (22), «ААА Управление капиталом» (18), «Атон Менеджмента» (13), «Альфа-Капитала» (12), «ТЕТИС Кэпитала» и «Астра Управление активами» (по 11 фондов). По данным ЦБ, на 1 июня 2026 года стоимость чистых активов ИПИФов превышала 539 млрд руб., в 1,9 раза больше, чем годом ранее.

Рост числа новых интервальных фондов связан в первую очередь с более мягким регулированием по сравнению с открытыми и биржевыми фондами, которое «позволяет реализовать интерес инвесторов к нишевым идеям», считает гендиректор «Альфа-Капитала» Ирина Кривошеева.

Подробнее — в материале «Ъ» «Квалы взяли интервалы».

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