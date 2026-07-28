Квалы взяли интервалы
Зарегистрирован 41 интервальный ПИФ для опытных инвесторов
За первую половину 2026 года было зарегистрировано более четырех десятков интервальных ПИФов — столько же, сколько за весь предыдущий год. В условиях повышенной волатильности на фондовом рынке частные инвесторы проявляют повышенный интерес к более гибким инвестиционным решениям, которые предоставляют ИПИФы. Наиболее востребованными остаются облигационные стратегии, использующие заемные средства для усиления эффекта от снижающейся ключевой ставки. Однако такие вложения доступны только квалифицированным инвесторам.
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За первое полугодие Банк России зарегистрировал правила 41 ИПИФа, столько же было зарегистрировано за весь прошлый год и в 1,4 раза больше, чем за весь 2024 год. Наиболее активными были управляющие компании «Финам Менеджмент» (зарегистрировала семь фондов), «Рекорд Капитал», «Герои», «Райффайзен» (по четыре фонда). Всего в настоящее время на рынке работают 165 интервальных ПИФа. При этом наибольшее число фондов находится под управлением «Финам Менеджмента» (22), «ААА Управление капиталом» (18), «Атон Менеджмента» (13), «Альфа-Капитала» (12), «ТЕТИС Кэпитала» и «Астра Управление активами» (по 11 фондов). По данным ЦБ, на 1 июня 2026 года стоимость чистых активов ИПИФов превышала 539 млрд руб., в 1,9 раза больше, чем годом ранее.
Рост числа новых интервальных фондов связан в первую очередь с более мягким регулированием по сравнению с открытыми и биржевыми фондами, которое «позволяет реализовать интерес инвесторов к нишевым идеям», считает гендиректор «Альфа-Капитала» Ирина Кривошеева.
В ИПИФ можно открывать позиции с плечом, приобретать производные финансовые инструменты, не применять лимиты концентрации на эмитента или группу эмитентов. По широте используемых активов они уступают только ЗПИФам, которые могут включать недвижимость и доли в непубличных компаниях. Однако такие стратегии доступны только квалифицированным инвесторам.
«Возможности классических ОПИФов и БПИФов в части оригинальных стратегий оказались практически исчерпаны, тогда как интерес к гибридным решениям с более сложными и концентрированными подходами, напротив, усилился»,— отмечает госпожа Кривошеева. Кроме того, высокая волатильность внутреннего рынка подстегнула интерес к ИПИФам «как к инструменту, позволяющему более гибко управлять рисками», отмечает она.
Наиболее востребованы и активно продвигаемы управляющими компаниями стали стратегии, которые для усиления эффекта используют заемные средства, размер которых зачастую может превышать объем клиентских средств в два-три раза. Как отмечает директор по инвестициям УК «Первая» Андрей Русецкий, запрос на такие облигационные стратегии сформирован текущим циклом денежно-кредитной политики. «Когда ставки начинают падать, возникает переоценка даже в условиях, когда привлечения финансирования дороже доходности к погашению»,— отметил он. По оценке аналитиков компании «Эйлер», в минувшем году облигационные ИПИФы с плечом стали лидерами роста, в среднем их паи выросли на 43%.
Важной отличительной особенностью интервальных фондов выступает интервальный механизм покупки и погашения паев в строго установленные периоды (раз в квартал, в полугодие или даже год).
По словам гендиректора «Тринфико» Ильи Прохорова, интервальная конструкция дает УК больше свободы в управлении портфелем, чем открытые фонды. В частности, позволяет формировать портфель без необходимости ежедневно поддерживать ликвидность для погашения паев. «Это расширяет возможности для реализации стратегий активного управления, в том числе предусматривающих инвестиции в менее ликвидные активы»,— поясняет коммерческий директор спецдепозитария «Инфинитум» Диана Одинцова.
В «Альфа-Капитале» и УК «Первая» рассказали о планах запустить до конца года еще несколько новых ИПИФов. «Возможно, запустим фонд с плечом и фонд на долговые обязательства вне периметра классических корпоративных облигаций»,— уточнил Андрей Русецкий. Однако сохранения текущих темпов создания таких фондов на рынке не ждут. Как отмечает Илья Прохоров, продукт останется нишевым в том числе из-за низкой ликвидности вне интервалов, более сложной структуры и, как правило, более высокого порога понимания риска. Основной потенциал дальнейшего развития сегмента связан с ростом рынка управления частным капиталом, развитием семейных офисов и инструментов наследственного планирования. Поэтому, как считает Диана Одинцова, в ближайшие годы более вероятен рост активов под управлением интервальных фондов, чем сопоставимый рост количества новых ИПИФов.