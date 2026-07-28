Квалы взяли интервалы

За первую половину 2026 года было зарегистрировано более четырех десятков интервальных ПИФов — столько же, сколько за весь предыдущий год. В условиях повышенной волатильности на фондовом рынке частные инвесторы проявляют повышенный интерес к более гибким инвестиционным решениям, которые предоставляют ИПИФы. Наиболее востребованными остаются облигационные стратегии, использующие заемные средства для усиления эффекта от снижающейся ключевой ставки. Однако такие вложения доступны только квалифицированным инвесторам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

За первое полугодие Банк России зарегистрировал правила 41 ИПИФа, столько же было зарегистрировано за весь прошлый год и в 1,4 раза больше, чем за весь 2024 год. Наиболее активными были управляющие компании «Финам Менеджмент» (зарегистрировала семь фондов), «Рекорд Капитал», «Герои», «Райффайзен» (по четыре фонда). Всего в настоящее время на рынке работают 165 интервальных ПИФа. При этом наибольшее число фондов находится под управлением «Финам Менеджмента» (22), «ААА Управление капиталом» (18), «Атон Менеджмента» (13), «Альфа-Капитала» (12), «ТЕТИС Кэпитала» и «Астра Управление активами» (по 11 фондов). По данным ЦБ, на 1 июня 2026 года стоимость чистых активов ИПИФов превышала 539 млрд руб., в 1,9 раза больше, чем годом ранее.

Рост числа новых интервальных фондов связан в первую очередь с более мягким регулированием по сравнению с открытыми и биржевыми фондами, которое «позволяет реализовать интерес инвесторов к нишевым идеям», считает гендиректор «Альфа-Капитала» Ирина Кривошеева.

В ИПИФ можно открывать позиции с плечом, приобретать производные финансовые инструменты, не применять лимиты концентрации на эмитента или группу эмитентов. По широте используемых активов они уступают только ЗПИФам, которые могут включать недвижимость и доли в непубличных компаниях. Однако такие стратегии доступны только квалифицированным инвесторам.

«Возможности классических ОПИФов и БПИФов в части оригинальных стратегий оказались практически исчерпаны, тогда как интерес к гибридным решениям с более сложными и концентрированными подходами, напротив, усилился»,— отмечает госпожа Кривошеева. Кроме того, высокая волатильность внутреннего рынка подстегнула интерес к ИПИФам «как к инструменту, позволяющему более гибко управлять рисками», отмечает она.

Наиболее востребованы и активно продвигаемы управляющими компаниями стали стратегии, которые для усиления эффекта используют заемные средства, размер которых зачастую может превышать объем клиентских средств в два-три раза. Как отмечает директор по инвестициям УК «Первая» Андрей Русецкий, запрос на такие облигационные стратегии сформирован текущим циклом денежно-кредитной политики. «Когда ставки начинают падать, возникает переоценка даже в условиях, когда привлечения финансирования дороже доходности к погашению»,— отметил он. По оценке аналитиков компании «Эйлер», в минувшем году облигационные ИПИФы с плечом стали лидерами роста, в среднем их паи выросли на 43%.

Важной отличительной особенностью интервальных фондов выступает интервальный механизм покупки и погашения паев в строго установленные периоды (раз в квартал, в полугодие или даже год).

По словам гендиректора «Тринфико» Ильи Прохорова, интервальная конструкция дает УК больше свободы в управлении портфелем, чем открытые фонды. В частности, позволяет формировать портфель без необходимости ежедневно поддерживать ликвидность для погашения паев. «Это расширяет возможности для реализации стратегий активного управления, в том числе предусматривающих инвестиции в менее ликвидные активы»,— поясняет коммерческий директор спецдепозитария «Инфинитум» Диана Одинцова.

В «Альфа-Капитале» и УК «Первая» рассказали о планах запустить до конца года еще несколько новых ИПИФов. «Возможно, запустим фонд с плечом и фонд на долговые обязательства вне периметра классических корпоративных облигаций»,— уточнил Андрей Русецкий. Однако сохранения текущих темпов создания таких фондов на рынке не ждут. Как отмечает Илья Прохоров, продукт останется нишевым в том числе из-за низкой ликвидности вне интервалов, более сложной структуры и, как правило, более высокого порога понимания риска. Основной потенциал дальнейшего развития сегмента связан с ростом рынка управления частным капиталом, развитием семейных офисов и инструментов наследственного планирования. Поэтому, как считает Диана Одинцова, в ближайшие годы более вероятен рост активов под управлением интервальных фондов, чем сопоставимый рост количества новых ИПИФов.

Виталий Гайдаев