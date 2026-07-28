Посольство ФРГ в России опубликовало ролик с новым послом фон Гётце

Посольство Германии в России опубликовало видеоприветствие нового посла Клеменса фон Гётце. Он поблагодарил за оказанный в России теплый прием и поделился целями на ближайшие годы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый посол ФРГ в России Клеменс фон Гётце

Фото: Посольство ФРГ в Москве Новый посол ФРГ в России Клеменс фон Гётце

Фото: Посольство ФРГ в Москве

Посол выразил признательность сотрудникам германского посольства, коллегам по дипломатическому корпусу и россиянам. «Я рад знакомству с этой страной и ее людьми»,— отметил господин фон Гётце.

Отвечая на вопрос о целях на ближайшие годы, он заявил, что хотел бы убедить российское правительство прекратить боевые действия против Украины. «Этого хочу не только я, но и многие люди здесь, в России»,— заявил Клеменс фон Гётце.

Клеменс фон Гётце, по сведениям «Ъ», выполняет обязанности с 20 июля. Он вступил в должность посла Германии в Москве 22 июля. Клеменс фон Гётце в разные годы занимал должности посла Германии в Израиле, Китае, Японии и Мексике. До него с августа 2023 года послом ФРГ в России был Александр Ламбсдорф.