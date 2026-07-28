Посольство ФРГ в России опубликовало ролик с новым послом фон Гётце
Посольство Германии в России опубликовало видеоприветствие нового посла Клеменса фон Гётце. Он поблагодарил за оказанный в России теплый прием и поделился целями на ближайшие годы.
Новый посол ФРГ в России Клеменс фон Гётце
Фото: Посольство ФРГ в Москве
Посол выразил признательность сотрудникам германского посольства, коллегам по дипломатическому корпусу и россиянам. «Я рад знакомству с этой страной и ее людьми»,— отметил господин фон Гётце.
Отвечая на вопрос о целях на ближайшие годы, он заявил, что хотел бы убедить российское правительство прекратить боевые действия против Украины. «Этого хочу не только я, но и многие люди здесь, в России»,— заявил Клеменс фон Гётце.
Клеменс фон Гётце, по сведениям «Ъ», выполняет обязанности с 20 июля. Он вступил в должность посла Германии в Москве 22 июля. Клеменс фон Гётце в разные годы занимал должности посла Германии в Израиле, Китае, Японии и Мексике. До него с августа 2023 года послом ФРГ в России был Александр Ламбсдорф.
Назначение Клеменса фон Гётце послом Германии в Москве, вступившего в должность 22 июля 2026 года (с обязанностями с 20 июля 2026 года), является частью масштабных кадровых перестановок в зарубежных дипмиссиях Германии и отражает смещение акцентов в российско-германских отношениях. Предыдущий посол Александр Ламбсдорф, пробывший в должности с августа 2023 года, активно транслировал позицию Берлина и выступал за жёсткую линию в отношении России, что отражало переход отношений от сотрудничества к системному противостоянию после начала военной операции на Украине. Его работа заметно отличалась от более закрытого стиля предшественника Гезы Андреаса фон Гайра.
Фон Гётце, в отличие от Ламбсдорфа, известен как сторонник непубличной дипломатии и «кризисный менеджер», обладающий значительным опытом выстраивания двусторонних отношений в условиях кризиса. Его назначение свидетельствует о переходе Федеративной Республики Германия от публичной конфронтации к более тихому дипломатическому взаимодействию с Москвой. Эта задача особенно актуальна на фоне сложных переговоров по украинскому урегулированию, где Германия, как ключевой союзник Киева, стремится выстроить выверенную коммуникацию в условиях глубочайшего кризиса двусторонних отношений. Россия выдала агреман на его назначение 19 мая 2026 года.