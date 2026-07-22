Новый посол Германии в России фон Гётце вступил в должность

Составлено ИИ-Ассистентъ

Предшественником Клеменса фон Гётце на посту посла Германии в России был Александр Ламбсдорф, который занимал эту должность с августа 2023 года. Его назначение носило политический характер, поскольку он был известен как сторонник трансатлантического единства и жесткой линии в отношении России. В отличие от своего предшественника Гезы Андреаса фон Гайра, Ламбсдорф вел публичную дипломатию, и его высказывания часто критиковались российским МИДом, что отражало переход российско-германских отношений к системному противостоянию после начала украинского конфликта. Несмотря на то, что Ламбсдорф был выходцем из семьи балтийских немцев, служивших в Российской империи, и ценился в МИД Германии за глубокое понимание региона, его дипломатическая служба в Москве была сосредоточена на кризисном управлении. После выборов в феврале 2024 года, когда его партия не прошла в парламент, он тем не менее усилил свои позиции во внешнеполитическом блоке правительства ФРГ. Рокировка послов, когда Ламбсдорф был переведен на пост посла в Израиль, а фон Гётце назначен в Москву, призвана решить две задачи: восстановить отношения с Израилем и перейти в Москве от публичной дипломатии к кризисному управлению. Клеменс фон Гётце известен как опытный дипломат с обширным послужным списком, ранее возглавлявший посольства в Израиле, Китае, Японии и Мексике. Он считается сторонником непубличной дипломатии и обладает опытом выстраивания двусторонних отношений в условиях кризиса, что является основной задачей на его новом посту в Москве. Однако фон Гётце не специализируется на России, что может добавить нюансов в его работу.