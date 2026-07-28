В ВТБ назвали маловероятным выход на выплату дивидендов в 50% от чистой прибыли за год

Выплата дивидендов ВТБ (MOEX: VTBR) в размере 50% от чистой прибыли за текущий год маловероятна. Об этом рассказал первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов на конференц-звонке с аналитиками.

«В рамках трехлетнего следующего стратегического срока мы будем иметь амбицию возвратиться к 50-процентной выплате дивидендов со всем нашим наилучшим знанием на сегодняшний момент, в том числе недавно обновленным среднесрочным прогнозом Банка России по ключевой ставке»,— рассказал господин Пьянов (цитата по «Интерфакс»).

Первый зампред ВТБ отметил, что гораздо сильнее на размер дивидендных выплат будет влиять ужесточение банковского регулирования. Он также подчеркнул, что на 2028 год будет приходиться самый большой шаг увеличения базельской надбавки к нормативу достаточности капитала (1,25 п.п.). ВТБ будет заранее готовиться к ужесточению капитальных требований, заверил первый зампред. По его словам, 2027 год прогнозируется наиболее тяжелым с точки зрения выплаты дивидендов.

Ранее Дмитрий Пьянов сообщил, что банк ВТБ отказался от прогнозного диапазона по чистой прибыли на 2026 год в 600–650 млрд руб., установив точечный таргет на нижней границе — 600 млрд руб. Причиной корректировки стали снижение ожиданий по чистым процентным доходам и ограничение оптимистичного сценария развития финансовых рынков.