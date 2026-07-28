Минэкономики прокомментировало предложение наделить Роспатент полномочиями по защите интеллектуальной собственности

Минэкономики считает, что Роспатент сможет эффективно осуществлять досудебную блокировку оборота лекарств, которые выпустили на рынок без согласия держателя патента. Ранее против этой инициативы выступил Минздрав, посчитав, что нововведения создадут для отрасли административные барьеры.

Новый механизм досудебной блокировки оборота лекарств, которые защищены патентом, поможет защитить интересы не только иностранных, но и российских производителей препаратов. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

Напомним, как ранее писал «Ъ», ведомство выступило с инициативой наделить Роспатент новыми полномочиями в части защиты интеллектуальной собственности фармкомпаний. 14 июля Минэкономики разослало по ряду ведомств, включая Минздрав, Минюст и ФАС, пакет документов, в числе которых был проект федерального закона «О внесении изменений в ФЗ «Об обращении лекарственных средств» и проект постановления правительства «Об утверждении Правил рассмотрения сведений о вводе в оборот лекарственных препаратов….». Ведомство предложило создать в РФ на базе Роспатента механизм досудебной блокировки оборота лекарств, которые были выпущены на рынок в обход патентообладателя. Против этой инициативы выступил Минздрав, посчитав, что предложения Минэкономики вводят «избыточное правовое регулирование надлежащим образом урегулированных правоотношений» и «устанавливают необоснованные дополнительные административные барьеры» для фармкомпаний.

Сейчас добиться остановки производства лекарства, чей производитель нарушает интеллектуальные права держателя оригинальной разработки, можно в основном по окончанию разбирательства дела в суде, что, с учетом практики оспаривания таких решений ответчиками, может занять несколько лет. При этом в последние годы число таких разбирательств растет - в 2022–2025 годах количество споров, связанных с интеллектуальными правами в фармотрасли, в России увеличилось вдвое по сравнению с 2017–2021 годами, подсчитали аналитики НИУ ВШЭ и консалтинговой компании PBN. За последние два года было инициировано 60 таких дел, а всего с 2018 года их было 100.

Именно скорость реакции на нарушения, как пояснили «Ъ» в Минэкономики, и является сейчас основной проблемой. «В данный момент сформированы необходимая правовая база и компетентные суды, которые в итоге позволят добиться правильного решения. Но патентные споры очень сложные, на их разрешение уходят годы. Поэтому даже добившись решения в свою пользу разработчику не удается восстановить справедливость: спорные товары уже проданы, часть рынка потеряна. Предложенный механизм позволяет реагировать максимально оперативно — в момент выхода товара на рынок», — отметили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве подчеркнули, что предложенное решение не призвано защитить иностранные разработки. «За последние время наша фармацевтическая промышленность изменилась. Российские производители вкладывают значительные средств в исследования, результаты которых также нужно защищать. Кроме того, есть работающие механизмы использования изобретений без согласия правообладателя. Они, помимо прочего, применяются при не достаточном использовании изобретения», — отметили в министерстве.

Подробнее — в материале «Ъ» «Лекарства в поисках защиты».