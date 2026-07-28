Лекарства в поисках защиты
Минздрав выступил против наделения Роспатента новыми полномочиями на фармрынке
Как стало известно “Ъ”, идея Минэкономики наделить Роспатент правом досудебной блокировки оборота лекарственных препаратов, выпуск которых нарушает патентные права на оригинальную разработку, не нашла поддержки у Минздрава. В этом ведомстве полагают, что предложенный механизм создаст необоснованные административные барьеры для фармкомпаний. Мнения участников рынка разделились: иностранные производители считают предложение Минэкономики решением проблемы нарушения патентных прав, российские — видят в нем риски избыточного регулирования.
Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ
Минздрав не согласен с наделением Роспатента новыми полномочиями для защиты патентных прав фармкомпаний в РФ. Это следует из письма (есть у “Ъ”), направленного Минздравом в Минэкономики 22 июля в качестве отзыва на соответствующий законопроект.
Ранее Минэкономики предложило ввести механизм досудебной блокировки оборота лекарств, которые были выпущены на рынок в обход патентообладателя.
Для этого предложено создать при Роспатенте профильную комиссию, которая в срок до двух месяцев будет рассматривать жалобы патентообладателей на недобросовестных производителей. В случае признания правоты заявителей Роспатент сможет обратиться в «Честный знак», который является оператором системы отслеживания лекарств (мониторинга движения лекарственных препаратов, МДЛП), и выдать ему предписание остановить фиксацию движения препарата, что сделает невозможной его транспортировку и продажу.
Сейчас добиться остановки производства лекарства, производитель которого нарушает интеллектуальные права держателя оригинальной разработки, как правило, можно лишь по окончании разбирательства в суде. С учетом процесса обжалования решений ответчиками это может занимать несколько лет. Согласно экспертным оценкам, за 2022–2025 годы количество споров, связанных с интеллектуальными правами в фармотрасли, в РФ выросло вдвое по сравнению с периодом 2017–2021 годов. Только за последние два года было инициировано 60 таких дел.
Как отмечает в своем отзыве Минздрав, права разработчика лекарственного средства охраняются гражданским законодательством и Гражданский кодекс предусматривает защиту патентных прав только в рамках судебного разбирательства. Кроме того, доступ к системе МДЛП сейчас предусмотрен для Росздравнадзора, а допуск к этой информации Роспатента потребует дополнительного обоснования. По мнению ведомства, «патентные споры являются неотъемлемой частью фармотрасли» — предложения Минэкономики вводят «избыточное правовое регулирование надлежащим образом урегулированных правоотношений» и «устанавливают необоснованные дополнительные административные барьеры» для фармкомпаний.
У представителей фармрынка полярные мнения по этому вопросу
Ассоциация фармацевтических производителей Евразийского экономического союза выступила против этой инициативы и направила свое обращение с критикой проекта в Минэкономики и другие ведомства (есть у “Ъ”). По оценкам ассоциации, логика нового механизма «противоречит базовым принципам российской системы права», а также наделяет Роспатент полномочиями, сопоставимыми с полномочиями Минздрава, хотя служба не является профильным регулятором для фарминдустрии. В результате, отмечается в письме, Роспатент сможет принимать рискованные для системы здравоохранения и пациентов решения, в связи с этим в ассоциации полагают, что инициативу Минэкономики необходимо переработать или снять с рассмотрения.
В то же время ассоциация международных производителей препаратов «Инфарма», как следует из ее письма (есть у “Ъ”) в адрес Агентства стратегических инициатив (выступает площадкой для профильной рабочей группы), поддерживает идею досудебной блокировки. В «Инфарме» утверждают, что производители инновационных препаратов, защищенных патентами, систематически сталкиваются с проблемой невозможности своевременного пресечения нарушения своих прав недобросовестными участниками рынка, выводящими на рынок аналоги таких лекарств без согласия правообладателя. «В перспективе необходимо более детально регламентировать отдельные процедуры, связанные с расширением полномочий Роспатента, и внести корреспондирующие поправки, например, в Гражданский кодекс, но в остальном мы поддерживаем запуск нового механизма»,— добавляет глава ассоциации Вадим Кукава.
“Ъ” направил запросы в Минэкономики, Минздрав и ФАС.