Собственников белгородского «Монокристалла» заподозрили в выводе 800 млн рублей

Ставропольский главк МВД сообщил о возбуждении в отношении двух руководителей местных промышленных предприятий уголовного дела о репатриации иностранной валюты (ч. 2 ст. 193 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). По данным «Ъ-Кавказ», речь идет о директоре ООО «Монокристалл» (учреждено местным же АО «Монокристалл», которое также владеет одноименным белгородским заводом сапфиров) и президенте АО «Концерн "Энергомера"», которое является собственником АО «Монокристалл». По данным Rusprofile, эти посты занимают Андрей Хусточкин и Владимир Поляков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Предварительно установлено, что в 2024 году один из фигурантов инициировал корпоративную сделку внутри подконтрольного ему холдинга: 100% в уставном капитале дочерней структуры был реализован иностранному юрлицу, которое не является резидентом РФ. Стоимость актива по актуальному на момент сделки валютному курсу превысила 800 млн руб.

Согласно условиям договора, компания-покупатель была обязана перечислить средства на счет российской стороны не позднее чем через шесть месяцев после подписания документов. Однако деньги продавцу так и не поступили. «При этом руководитель группы компаний по договоренности со вторым соучастником и его бизнес-партнерами не предпринял необходимых мер по завершению сделки. Соответствующие претензионные письма, требования о погашении задолженности, а также исковые заявления в суд направлены не были»,— добавила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Расследование уголовного дела продолжается.

На прошлой неделе в АО «Монокристалл» началось наблюдение по его же иску о самобанкротстве. Подавая его, компания заявила о неисполненных обязательствах перед контрагентами на 15 млрд руб.

Банкротство ставропольского завода напрямую связано с критическим повреждением ООО «Белгородский завод сапфиров "Монокристалл"». Предприятие получило серьезные разрушения в результате обстрелов ВСУ в 2023 году. На полное восстановление производственных мощностей требовалось около двух лет, однако к концу 2024 года речь шла только о 30%, а в 2025-м — о 25%. Компания оценила потери выручки от остановки производства в 2024 году в 3 млрд руб.

Белгородский завод сапфиров также подал в суд иск о самобанкротстве, заявив о задолженности перед кредиторами на 2,6 млрд руб. Предварительное заседание по делу запланировано на 25 августа.

Алина Морозова