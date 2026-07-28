Акции производителей чипов упали из-за опасений конкуренции с Китаем

После открытия торгов 28 июля акции многих производителей чипов существенно подешевели. Особенно сильно упали акции южнокорейских компаний: Samsung — почти на 13,5%, SK Hynix — на 7,5%. Тем самым рыночная капитализация Samsung, в мае преодолевшей отметку в $1 трлн, упала более чем на $140 млрд, SK Hynix — более чем на $70 млрд. Корейский фондовый индекс KOSPI сократился на 10,8%. Акции американских производителей чипов также снизились: Nvidia — на 5%, Micron — на 2,25%. Акции нидерландской компании ASML также сократились на 2,35%.

Как пишет The New York Times, падение связано прежде всего с беспокойством инвесторов по поводу очень высоких расходов на разработку систем искусственного интеллекта (ИИ), бум которого помогает подъему производства чипов, а также по поводу нарастающей конкуренции в этой сфере со стороны китайских компаний. Именно сейчас такие опасения были вызваны несколькими поводами. Очень успешное IPO провел китайский производитель чипов памяти DRAM Changxin Technology Group — его акции после начала торгов выросли на 466%, так что он стал самой дорогой компанией КНР. Кроме того, издание The Information написало, что Китай начал массово производить литографические машины, использующие глубокий ультрафиолетовый синтез (DUV),— важное оборудование для изготовления чипов.

«Рынок, скорее всего, был напуган прогрессом китайских мощностей по производству оборудования для изготовления чипов», — считает аналитик исследовательской компании Morningstar Цзин Цзе Ю. Кроме того, как отметила директор по инвестициям инвесткомпании Rathbones Джейн Сиденхэм, некоторый спад на азиатском рынке произошел после «феноменального роста» последних месяцев. Так, индекс KOSPI даже с учетом сегодняшнего падения вырос с начала года почти на 40%.

Яна Рождественская