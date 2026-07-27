Загадочное китайское IPO

По итогам IPO китайский производитель чипов памяти DRAM Changxin Technology Group (CXMT) стал крупнейшей компанией КНР с капитализацией $490 млрд. Корпорация, созданная всего десять лет назад и до недавнего времени известная лишь специалистам, смогла достичь этого благодаря ИИ-буму и стремлению Китая развивать собственное производство полупроводников. Интерес к продукции CXMT проявляла также корпорация Apple.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стенд компании CXMT на выставке China International Semiconductor Expo в Пекине (2024 год)

Фото: Ng Han Guan / AP Стенд компании CXMT на выставке China International Semiconductor Expo в Пекине (2024 год)

Фото: Ng Han Guan / AP

Китайский производитель чипов памяти DRAM Changxin Technology Group провел IPO в технологическом подразделении STAR Market Шанхайской фондовой биржи. В ходе размещения компания привлекла 66,6 млрд юаней ($9,8 млрд), что уже сделало это одним из крупнейших IPO в Азии в 2026 году.

Спрос на акции CXMT перед размещением был огромным — он превысил предложение более чем в 200 раз, а некоторые криптотрейдеры запустили площадки, где можно делать ставки на стоимость ценных бумаг компании после размещения.

В первый день торгов акции CXMT выросли на 466% — с 8,6 юаня до 49 юаней. Капитализация компании тем самым достигла 3,3 трлн юаней (около $490 млрд) — она стала самой дорогой корпорацией КНР.

В отличие от многих других компаний с рекордными IPO о CXMT еще недавно слышали в основном специалисты — она была одним из крупных, но не слишком известных производителей памяти DRAM. Компании всего десять лет — она была создана в 2016 году в городе Хэфэй.

Резкому подъему CXMT, как и в случае со многими другими производителями комплектующих такого рода, помог ИИ-бум. Он вызвал значительный рост спроса на многие виды чипов и другой продукции для дата-центров. В первом квартале 2026-го CXMT получила прибыль в $5,2 млрд — против убытка годом ранее. Выручка компании увеличилась более чем в семь раз и составила $7,5 млрд.

По оценке исследовательской компании Counterpoint Research, CXMT занимает четвертое место на рынке DRAM с долей 8%. При этом пока она существенно отстает от топ-3 — Samsung Electronics (36%), SK Hynix (29%) и Micron Technology (24%).

Однако, по мнению экспертов, CXMT нацелена на доминирование в этом секторе. «Я не сомневаюсь, что компания собирается вырасти в глобального лидера. Вероятно, только вопрос времени, когда компания станет не просто претендентом, а победителем в этом конкретном секторе»,— цитирует CNBC генерального директора инвесткомпании Yiyi Capital Теодора Шоу.

По данным аналитической компании Morningstar, CXMT скорее всего станет одним из бенефициаров того, что ИИ в Китае все в большей мере становится вопросом национальной безопасности. КНР стремится к самодостаточности в этой сфере, что помогает росту местных компаний. Morningstar отмечает, что, хотя пока корпорация отстает от мировых лидеров рынка DRAM, китайские ИИ-корпорации обеспечат спрос на ее продукцию.

«CXMT играет критически важную роль в ИИ-буме в Китае, особенно в условиях экспортного контроля в США»,— считает эксперт Брукингского института Кайл Чан.

Столь успешному IPO CXMT способствовало и то, что ранее в июле Financial Times написала со ссылкой на источники о планах Apple использовать изготовленную компанией память в своих гаджетах, производимых для китайского рынка. По данным FT, тестирование этого уже началось, а в целом Apple лоббирует в правительстве США возможность еще шире использовать продукцию CXMT.

Как пишет The Wall Street Journal, скорее всего это не последнее довольно крупное IPO не слишком известного производителя чипов из Китая в этом году. По данным газеты, провести первичное размещение также планирует Yangtze Memory Technologies, которая производит другой тип памяти, NAND, и которая также выигрывает от ИИ-бума и стремления КНР к самодостаточности. Ее капитализация оценивается в $22 млрд.

Яна Рождественская