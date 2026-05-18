Экс-советник Чубайса обжаловал взыскание 5,5 млрд руб. по иску «Роснано»
Один из бывших руководителей «Роснано» Герман Пихоя подал апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Москвы. Инстанция ранее постановила взыскать с него и других ответчиков, включая Анатолия Чубайса, суммарно более 5,5 млрд руб. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.
Герман Пихоя
Фото: Александр Вильф / РИА Новости
В марте 2025 года «Роснано» подало иск к Анатолию Чубайсу, Юрию Удальцову, Борису Подольскому, Дмитрию Пимкину, Олегу Киселеву, Герману Пихое, Владимиру Аветисяну и Николаю Тычинину. Компания потребовала взыскать убытки после неудачного проекта «гибких планшетов». Планировалось построить в Зеленограде завод для их производства и внедрить устройства в образовательные учреждения.
3 апреля 2026 года Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск в размере 3,892 млрд руб. и $20,45 млн (суммарно — около 5,5 млрд руб.). Суд, однако, отклонил требования «Роснано» к одному из ответчиков — бывшему гендиректору дочерней компании «Роснано» Plastic Logic господину Тычинину.