Мальдини и Леонарду ушли в отставку из сборной Италии из-за скандала с Пирло

Технический директор Федерации футбола Италии (FIGC) Паоло Мальдини и его советник Леонарду покинули свои посты через 16 дней после назначения. Об этом сообщает Sky Sport.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Технический директор Федерации футбола Италии Паоло Мальдини (справа) и его советник Леонарду

Фото: Emanuele Roberto De Carli / NurPhoto Технический директор Федерации футбола Италии Паоло Мальдини (справа) и его советник Леонарду

Фото: Emanuele Roberto De Carli / NurPhoto

Ранее функционеры предложили кандидатуру Пепа Гвардиолы на должность главного тренера сборной Италии. После его отказа они выступили за назначение на этот пост чемпиона мира 2006 года Андреа Пирло. Ряд итальянских чиновников высказались против из-за его контракта с российской букмекерской компанией FONBET. 27 июля Пирло заявил, что больше не является кандидатом на пост наставника национальной команды.

По информации La Gazzetta dello Sport, в должности технического директора Паоло Мальдини сменит Джорджо Кьеллини. Поиском главного тренера сборной теперь занимается президент FIGC Джованни Малаго. Его основным претендентом является Роберто Манчини, под руководством которого итальянцы выиграли чемпионат Европы в 2021 году.

В апреле сборная Италии в третий раз подряд не смогла квалифицироваться на чемпионат мира. После поражения команды в финале play-off за выход на мировое первенство в отставку ушли глава FIGC Габриэле Гравина и главный тренер Дженнаро Гаттузо.

Подробнее — в материале «Ъ» «Приключения итальянца с Россией».

Арнольд Кабанов