Мальдини и Леонарду ушли в отставку из сборной Италии из-за скандала с Пирло
Технический директор Федерации футбола Италии (FIGC) Паоло Мальдини и его советник Леонарду покинули свои посты через 16 дней после назначения. Об этом сообщает Sky Sport.
Технический директор Федерации футбола Италии Паоло Мальдини (справа) и его советник Леонарду
Фото: Emanuele Roberto De Carli / NurPhoto
Ранее функционеры предложили кандидатуру Пепа Гвардиолы на должность главного тренера сборной Италии. После его отказа они выступили за назначение на этот пост чемпиона мира 2006 года Андреа Пирло. Ряд итальянских чиновников высказались против из-за его контракта с российской букмекерской компанией FONBET. 27 июля Пирло заявил, что больше не является кандидатом на пост наставника национальной команды.
По информации La Gazzetta dello Sport, в должности технического директора Паоло Мальдини сменит Джорджо Кьеллини. Поиском главного тренера сборной теперь занимается президент FIGC Джованни Малаго. Его основным претендентом является Роберто Манчини, под руководством которого итальянцы выиграли чемпионат Европы в 2021 году.
В апреле сборная Италии в третий раз подряд не смогла квалифицироваться на чемпионат мира. После поражения команды в финале play-off за выход на мировое первенство в отставку ушли глава FIGC Габриэле Гравина и главный тренер Дженнаро Гаттузо.
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Уход технического директора Паоло Мальдини и его советника Леонарду из Федерации футбола Италии (FIGC) на фоне скандала с Андреа Пирло является частью череды отставок и изменений в руководстве итальянского футбола. Недавно, 2 апреля 2026 года, Габриэле Гравина покинул пост президента FIGC, а Дженнаро Гаттузо — пост главного тренера команды после того, как сборная Италии в третий раз подряд не смогла квалифицироваться на чемпионат мира. Это произошло после поражения итальянцев в серии пенальти от сборной Боснии и Герцеговины в финале play-off за выход на мировое первенство.
Новым президентом Итальянской федерации футбола 22 июня 2026 года был избран Джованни Малаго, заявивший о намерении «сделать Италию великой» и открыть «новую эру итальянского футбола». Он также отметил необходимость «сплотить команду», но конкретики в отношении преемника главного тренера не предоставил. Ранее, 13 августа 2023 года, с поста главного тренера сборной Италии ушел Роберто Манчини, под руководством которого команда выиграла чемпионат Европы 2021 года, но не смогла пробиться на чемпионат мира в Катаре.
Проблемы в итальянском футболе носят системный характер. В итальянском футболе ранее происходили судейские скандалы с коррупционной составляющей, как, например, Calciopoli в 2006 году, когда «Ювентус» был переведен во второй дивизион и лишен двух чемпионских титулов за сговор с целью манипулирования результатами матчей и подкуп судей. Недавно, 26 апреля 2026 года, также разразился коррупционный скандал, связанный с главой Национального судейского комитета Джанлукой Рокки, которого подозревают в манипулировании результатами матчей и давлении на арбитров VAR. Прокуратура Рима также начала расследование в отношении президента Федерации футбола Италии Габриэля Гравины, подозревая его в растрате и отмывании денег.