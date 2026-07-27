Приключения итальянца с Россией

Планы Федерации футбола Италии (FIGC) доверить пост главного тренера сборной страны знаменитому в прошлом игроку Андреа Пирло неожиданно спровоцировали громкий скандал. Пирло был вынужден отказаться от предложенной должности из-за давления на руководителей федерации, связанного с сотрудничеством специалиста с российской букмекерской компанией «Фонбет». Некоторые итальянские политики приравнивали его к «кремлевской пропаганде». В «Фонбет» “Ъ” заявили, что «в очередной раз все стали свидетелями того, как политика используется в спорте для достижения корыстных целей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андреа Пирло во время матча между «Ювентусом» и клубом «Эллас Верона» (февраль 2021 года)

Фото: Jennifer Lorenzini / Reuters Андреа Пирло во время матча между «Ювентусом» и клубом «Эллас Верона» (февраль 2021 года)

Фото: Jennifer Lorenzini / Reuters

Вечером 26 июля Андреа Пирло, знаменитый итальянский полузащитник, чемпион мира 2006 года, опубликовал заявление, в котором сообщил, что был вынужден отказаться от предложения возглавить сборную Италии. Его пост стал кульминацией неожиданного скандала.

Должность главного тренера сборной Италии оказалась вакантной весной, когда ее покинул Дженнаро Гаттузо. Отставка Гаттузо состоялась после провала итальянцев в квалификации к североамериканскому чемпионату мира. Сборная, имеющая в послужном списке четыре чемпионских титула, пропустила, проиграв боснийцам в решающем стыковом матче, уже третье подряд мировое первенство.

Сначала основным кандидатом на освободившуюся должность был испанский специалист Пеп Гвардиола, покинувший после окончания минувшего клубного сезона «Манчестер Сити». Однако он отказался от предложения Федерации футбола Италии.

После этого в явного фаворита превратился Андреа Пирло. Еще несколько дней назад La Gazzetta dello Sport и другие итальянские медиаресурсы называли его назначение «согласованным».

Они утверждали, что Пирло, несмотря на дефицит опыта, является «идеальным кандидатом» для двух футбольных суперзвезд прошлого — Паоло Мальдини и Леонарду, занимающих в федерации должности технического директора и советника президента.

Тренировать Андреа Пирло начал лишь шесть лет назад и никаких заметных успехов до сих пор не добился. Например, в «Ювентусе», флагмане итальянского футбола, Пирло задержался всего на сезон. А с прошлого года он трудился в клубе «Дубай Юнайтед» из чемпионата ОАЭ, футбольной периферии по сравнению с ведущими европейскими лигами.

Ряд изданий уже опубликовали детали контракта, который должен был быть подписан на текущей неделе. Предполагалось, что его срок составит четыре года, а зарабатывать Андреа Пирло будет €1,5 млн.

Но под занавес уикенда та же La Gazzetta dello Sport и другие издания внезапно рассказали о том, что Джованни Малаго, президент FIGС, поставил процесс назначения Пирло на паузу. Затормозило его что-то вроде кампании, развернутой в Италии против данного кадрового решения. Причиной ее запуска оказалось сотрудничество Андреа Пирло с российской букмекерской компанией «Фонбет». Статус ее глобального амбассадора Пирло имеет с осени 2025 года. А во время чемпионата мира он был одним из героев рекламного ролика «Фонбет», который транслировали во время матчей турнира.

Выяснилось, что в Италии связь человека, претендующего на роль наставника сборной, с Россией устраивает далеко не всех.



Так, резко против кандидатуры Пирло высказались несколько политиков. Вице-президент Европарламента Пина Пичерно назвала его возможное назначение «серьезной ошибкой» в том числе потому, что Андреа Пирло, по ее мнению, «участвовал в инициативах, использовавшихся кремлевской пропагандой».

Мауро Берутто, отвечающий за спортивный сегмент в Демократической партии Италии, заявил, что «институциональная роль» главного тренера сборной требует и «образцового поведения», а партнерство с российскими букмекерами его исключает. Карло Календа, лидер партии «Ационе», сказал, что «любой, кто был вовлечен в российскую пропаганду после 2022 года, не может занимать такой пост».

Кроме того, Codacons, ассоциация, занимающаяся защитой прав потребителей, потребовала от управления по вопросам коммуникаций открыть расследование в отношении Андреа Пирло. В этом объединении полагают, что появление амбассадора «Фонбет» во главе сборной Италии нарушит действующие в стране с 2018 года сверхжесткие ограничения на рекламу азартных игр и беттинга. Codacons, как уточнила Corriere dello Sport, угрожала подать в суд на FIGC в том случае, если она все-таки не откажется от варианта с Пирло.

Сам Пирло в своем заявлении отметил, что «с большой горечью» наблюдал за дискуссией по поводу своего назначения. Он подчеркнул, что «на протяжении всей своей карьеры» «всегда выполнял свою работу в полном соответствии с законами стран, в которых трудился, и контрактами, которые подписывал». Пирло уточнил, что сотрудничество с «Фонбет» носило «исключительно коммерческий и спортивный характер» и не имело «никакой политической подоплеки». По словам тренера, ему приписывали «намерения, которых у него не было».

В «Фонбет» “Ъ” подтвердили, что «внимательно следили за сообщениями иностранной прессы» и «обеспокоены тем количеством лжи и дезинформации, которые льются из западных СМИ в попытках оклеветать одного из величайших спортсменов в истории футбола».

«В очередной раз все мы стали свидетелями того, как политика используется в спорте для достижения корыстных целей. Желаем Андреа скорейшего разрешения ситуации и верим, что справедливая и беспристрастная оценка всех фактов и обстоятельств позволят ему отстоять репутацию»,— говорится в комментарии компании.

Между тем скандал вокруг Андреа Пирло на этом, возможно, еще не закончился. По данным Football Italia, его приглашение может стоить должностей и тем, кто его инициировал, прежде всего Паоло Мальдини.

Алексей Доспехов