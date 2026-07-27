Воронежское УФАС уличило в нарушениях поставщиков топлива для АЗС

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Воронежской области нашло признаки нарушения антимонопольного законодательства при формировании розничных цен на топливо у независимых операторов АЗС. Предупреждения получили ИП Алексей Алекумов, ИП Андрей Питченко и ООО ТК «Движение», сообщили в ведомстве.

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Проверку УФАС провело после жалоб воронежцев на резкий рост цен бензина и дизеля. Анализ ценообразования на заправках независимых поставщиков показал, что в отдельных случаях стоимость существенно завышена.

По данным ведомства, в Петропавловском районе «выявлены признаки коллективного доминирования» двух ИП — Алексея Алекумова и Андрея Питченко. В Семилукском и Рамонском районах антимонопольщики признали доминирующим положение ООО ТК «Движение».

В связи с признаками «навязывания потребителям невыгодных условий» путем реализации топлива по экономически необоснованным ценам УФАС выдало предупреждения. В течение десяти рабочих дней компании должны снизить розничные цены «до экономически обоснованного уровня». Если этого не случится, будут возбуждены административные дела.

По данным Rusprofile, ИП Алексей Алекумов зарегистрирован в феврале 2017 года, ИП Андрей Питченко — в сентябре 1999 года. Основной вид деятельности обоих предпринимателей — розничная торговля моторным топливом в специализированных магазинах. ООО ТК «Движение» зарегистрировано в Воронеже в 2014 году. Компания занимается неспециализированной оптовой торговлей. Директором является Алексей Потапов, которому принадлежит 20% уставного капитала. Еще по 20% владеют Игорь Колганов, Алексей Торопцев, Лилия Галкина и Алексей Янов. По итогам 2025 года выручка общества сократилась на 23%, до 670 млн руб., а чистая прибыль — на 89%, с 668 тыс. до 72 тыс. руб.

Подробнее о текущей ситуации на рынке топлива — в материале «Ъ-Черноземье».