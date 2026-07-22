Бензин в Воронеже остается самым дорогим в Центральном федеральном округе

По данным Росстата, в Воронежской области по состоянию на 20 июля, как и неделей ранее, фиксировался самый высокий показатель средней цены за литр автомобильного бензина в Центральном федеральном округе (ЦФО). Он составлял в регионе 91,28 руб. при средней стоимости по ЦФО 75,21 руб., а по стране — 77,31 руб. Ближе всего к Воронежской области по дороговизне бензина оказалась Тамбовская — 90,84 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Литр бензина марки АИ-92 в регионе отпускали в среднем за 87,12 руб. Это самая высокая цена в ЦФО. При этом стоимость топлива немного снизилась по сравнению с предыдущей семидневкой, когда литр стоил 87,26 руб.

За литр АИ-95 на воронежских заправках в начале этой недели просили 93,4 руб. Цены на эту марку в Тамбовской области оказались выше — там топливо продавали за 94,67 руб. Снижения стоимости АИ-95 в Воронежской области за неделю не зафиксировали: по состоянию на 13 июля он стоил в регионе 93,15 руб. за литр.

Марки АИ-98 и выше в Воронежской области в среднем отпускали по 112,37 руб. Тамбовская область вновь опередила регион, но разрыв оказался небольшим — 112,48 руб. За неделю литр топлива подорожал в Воронежской области на 0,85 руб.

По ценам на дизель Воронежская область незначительно уступила Костромской — 95,14 руб. против 95,34 руб. за литр соответственно. Топливо за неделю заметно подешевело: по состоянию на 13 июля его продавали в Воронежской области за 97,28 руб. Однако до среднего показателя по ЦФО пока далеко — в понедельник он составлял 83,55 руб.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в понедельник, 20 июля, в правительстве Воронежской области рассказали, что поставщики топлива фиксируют спад ажиотажа на АЗС и сокращение очередей. Несмотря на это, ограничения на отпуск топлива в одни руки и в тару пока остаются в силе. По состоянию на утро 20 июля бензин марки АИ-92 был доступен на 64% воронежских заправок, АИ-95 — на 54%, а дизельное топливо — на 76%.

Денис Данилов