«Русагро» выплатит дивиденды за первое полугодие
Акционеры «Русагро» одобрили дивиденды в размере 16,48 руб. на акцию
Акционеры агрохолдинга «Русарго» утвердили выплату дивиденды по итогам первого полугодия в размере 16,48 руб. на одну обыкновенную акцию. Это следует из сообщения на сайте центра раскрытия корпоративной информации. Компания направит на дивиденды 15 млрд руб. из нераспределенной прибыли за прошлые годы. Лица, которые имеют право их получить, будут определены к 6 августа.
На новостях о дивидендах акции «Русагро» выросли на 3,3% и достигли 99,8 руб. за акцию. По сравнению с закрытием понедельника бумаги подорожали 1,88%. До появления новости акции «Русагро» дешевели на 1,39%.
«Русагро» выплатит дивиденды впервые с 2021 года. Согласно дивидендной политике, компания должна направлять не менее 50% от чистой прибыли по МСФО, однако решение зависит от финансового положения и нераспределенной прибыли прошлых лет. Чистая прибыль «Русагро» по МСФО по итогам прошлого года снизилась на 37,5% по сравнению с 2024 годом и составила 20 млрд руб. Выручка компании выросла на 17%, до рекордных 396 млрд руб.
Как писал «Ъ», Мосгорсуд отменил взыскание в доход государства части акций ГК «Русагро». Речь идет о 14 млн ценных бумаг стоимостью около 1,5 млрд руб., принадлежащих Сергею Трибунскому — племяннику основателя компании Вадима Мошковича. При этом основное решение суда осталось в силе: суд передал в доход государства свыше 400 млн акций основателя холдинга. Сейчас Вадим Мошкович находится под арестом в СИЗО по делу о мошенничестве в особо крупном размере, преднамеренном банкротстве, отмывании денег и даче взятки.
Решение о возврате к дивидендным выплатам «Русагро» является значимым, поскольку начиная с 2022 года компания не выплачивала дивиденды, что было связано с юридическими сложностями, в частности, персональными санкциями ЕС в отношении основателя Вадима Мошковича, который является мажоритарным акционером. Долгое время большинство российских компаний, зарегистрированных за рубежом и не прошедших редомициляцию, придерживались аналогичной позиции, не распределяя прибыль.
Процесс редомициляции «Русагро» с Кипра на остров Русский начался в марте 2024 года, однако в сентябре того же года акционеры проголосовали против перерегистрации. В августе 2023 года компания уже заявляла, что может выплатить пропущенные дивиденды после перерегистрации. В свете решения о дивидендах эксперты рынка ожидают, что по мере редомициляции компаний в Россию, число плательщиков дивидендов будет расти, и «Русагро» рассматривается как одна из таких компаний.
В целом, к концу августа 2024 года советы директоров 28 эмитентов рекомендовали к выплате годовых и промежуточных дивидендов на общую сумму 650 млрд руб., причем более двух третей этих выплат приходится на нефтегазовый сектор. Аналитики отмечали, что менеджмент «Русагро» говорил о вознаграждении инвесторов за долгое ожидание переезда. Высокая частота выплат дивидендов считается позитивным фактором для розничных инвесторов и рынка, так как улучшает прогнозируемость будущих поступлений.