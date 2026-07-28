«Русагро» выплатит дивиденды за первое полугодие

Акционеры агрохолдинга «Русарго» утвердили выплату дивиденды по итогам первого полугодия в размере 16,48 руб. на одну обыкновенную акцию. Это следует из сообщения на сайте центра раскрытия корпоративной информации. Компания направит на дивиденды 15 млрд руб. из нераспределенной прибыли за прошлые годы. Лица, которые имеют право их получить, будут определены к 6 августа.

На новостях о дивидендах акции «Русагро» выросли на 3,3% и достигли 99,8 руб. за акцию. По сравнению с закрытием понедельника бумаги подорожали 1,88%. До появления новости акции «Русагро» дешевели на 1,39%.

«Русагро» выплатит дивиденды впервые с 2021 года. Согласно дивидендной политике, компания должна направлять не менее 50% от чистой прибыли по МСФО, однако решение зависит от финансового положения и нераспределенной прибыли прошлых лет. Чистая прибыль «Русагро» по МСФО по итогам прошлого года снизилась на 37,5% по сравнению с 2024 годом и составила 20 млрд руб. Выручка компании выросла на 17%, до рекордных 396 млрд руб.

Как писал «Ъ», Мосгорсуд отменил взыскание в доход государства части акций ГК «Русагро». Речь идет о 14 млн ценных бумаг стоимостью около 1,5 млрд руб., принадлежащих Сергею Трибунскому — племяннику основателя компании Вадима Мошковича. При этом основное решение суда осталось в силе: суд передал в доход государства свыше 400 млн акций основателя холдинга. Сейчас Вадим Мошкович находится под арестом в СИЗО по делу о мошенничестве в особо крупном размере, преднамеренном банкротстве, отмывании денег и даче взятки.