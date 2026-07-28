Пашинян не назвал Путину точных сроков референдума по вступлению в ЕС
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время телефонного разговора с Владимиром Путиным не назвал точных сроков проведения в стране референдума о вступлении в ЕС. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Ъ FM».
«Нет, точных сроков названо не было», — сказал господин Песков.
Он добавил, что во время беседы «была подчеркнута необходимость скорейшего проведения такого референдума». «Это очень важно», — заключил пресс-секретарь.
Накануне в пресс-службе премьера Армении сообщили, что во время телефонного разговора он попросил Владимира Путина решить проблемы с импортом армянских товаров. Также он заявил российскому президенту, что проведение референдума по теме ЕС «возможно только после направления Арменией официальной заявки в ЕС для членства».
Стремление Армении наладить более тесные связи с Европейским союзом, включая потенциальное членство, активно обсуждается в последние годы. Власти Армении неоднократно заявляли о стремлении к углублению партнерства с ЕС и готовности к реформам для соответствия европейским стандартам. При этом премьер-министр Никол Пашинян подчеркивал, что Армения не может одновременно быть членом Европейского союза и Евразийского экономического союза, и окончательное решение по этому вопросу будет принято народом через референдум.
Россия, в свою очередь, неоднократно указывала на невозможность одновременного членства Армении в ЕС и ЕАЭС, подчеркивая выгоду от участия в последнем. Тем не менее, Армения продолжила движение к сближению с Евросоюзом: в апреле 2025 года был подписан закон о намерении страны вступить в ЕС (хотя это не является официальной заявкой), а в октябре того же года при МИД Армении был создан департамент европейской интеграции. Эти шаги сигнализируют о стратегическом курсе Еревана на углубление отношений с Западом, что вызывает обеспокоенность у российских властей, так как противоречит многолетним интеграционным процессам на постсоветском пространстве.