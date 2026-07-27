Пашинян попросил Путина решить проблемы с ввозом товаров из Армении в Россию
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора попросил президента России Владимира Путина решить проблемы с импортом армянских товаров. Об этом сообщили в пресс-службе премьера Армении.
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
Господин Пашинян подчеркнул, что ограничения на ввоз в Россию армянских товаров противоречат договорам между странами и нормам Евразийского экономического союза. Премьер-министр призвал российские власти принять меры для решения этих вопросов, указывается в публикации. При этом Никол Пашинян отметил готовность Еревана решать спорные вопросы на основе открытого и дружественного диалога.
С конца мая Россельхознадзор ввел множество запретов на ввоз товаров из Армении. Под ограничения попали цветы, томаты, огурцы, клубника, вишня, яблоки, алкоголь и другие товары. Последние ограничения ввели 24 июля — Россия запретила ввоз молочной продукции. Власти России утверждают, что меры временные и связаны с безопасностью товаров. ЦБ Армении заявлял о риске падения ВВП на 2% из-за запретов.
Ограничения на импорт армянской продукции, введённые Россельхознадзором, начались с конца мая 2026 года и затронули цветы, томаты, огурцы, перец, зеленные культуры, клубнику, косточковые культуры, виноград, баклажаны, картофель, сухофрукты, а также алкоголь и минеральную воду. Российские власти связывают эти меры с нарушениями фитосанитарных норм и вопросами безопасности продукции, хотя премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал их политизированными. Отмечается, что проблема могла обостриться из-за курса Армении на сближение с Европой.
Пашинян выразил заинтересованность в развитии отношений с Москвой и участии в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), но также подчеркнул, что окончательный выбор между ЕС и ЕАЭС будет зависеть от воли народа. Российская сторона неоднократно заявляла о невозможности одновременного членства Армении в ЕС и ЕАЭС. Проблема с поставками может нанести серьёзный удар по армянской экономике, поскольку Россия является основным рынком сбыта многих видов сельхозпродукции из Армении.