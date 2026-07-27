Пашинян попросил Путина решить проблемы с ввозом товаров из Армении в Россию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора попросил президента России Владимира Путина решить проблемы с импортом армянских товаров. Об этом сообщили в пресс-службе премьера Армении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Господин Пашинян подчеркнул, что ограничения на ввоз в Россию армянских товаров противоречат договорам между странами и нормам Евразийского экономического союза. Премьер-министр призвал российские власти принять меры для решения этих вопросов, указывается в публикации. При этом Никол Пашинян отметил готовность Еревана решать спорные вопросы на основе открытого и дружественного диалога.

С конца мая Россельхознадзор ввел множество запретов на ввоз товаров из Армении. Под ограничения попали цветы, томаты, огурцы, клубника, вишня, яблоки, алкоголь и другие товары. Последние ограничения ввели 24 июля — Россия запретила ввоз молочной продукции. Власти России утверждают, что меры временные и связаны с безопасностью товаров. ЦБ Армении заявлял о риске падения ВВП на 2% из-за запретов.