Пашинян рассказал о возможном проведении референдума о вступлении в Евросоюз
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время разговора с президентом России Владимиром Путиным допустил проведение референдума по вступлению в ЕС. Об этом сообщает пресс-служба армянского кабмина.
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ
«Касательно проведения в Республике Армения референдума по вопросу членства Армении в Европейском союзе, премьер-министр подчеркнул, что проведение референдума на практике возможно только после направления Арменией официальной заявки в Европейский союз для членства в ЕС», — отметили в пресс-службе.
Вместе с тем господин Пашинян подчеркнул готовность Еревана решать указанные вопросы посредством открытого, партнерского и дружественного диалога.
Ранее в Кремле рассказали, что Владимир Путин провел телефонный разговор с Николом Пашиняном. Во время беседы президент РФ отметил, что Армении нужно как можно скорее провести референдум по членству в ЕАЭС. Господин Пашинян сообщил, что правительство Армении готово решать вопрос, связанный с референдумом.
В начале июля Никол Пашинян заверил, что Армения «не игнорирует интересы своих международных партнеров». При этом он исключил прекращение сближения с Евросоюзом.
Курс Армении на сближение с Европейским союзом активизировался в 2024 году, когда Европарламент принял резолюцию, допускающую предоставление Армении статуса страны-кандидата. В апреле 2025 года президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о намерении страны вступить в ЕС, хотя со стороны Евросоюза официального приглашения на вступление не поступало. По словам Никола Пашиняна, этот закон не является официальной заявкой на членство, а лишь отражает стратегический курс на углубление партнерства с ЕС. Власти Армении разрабатывают стратегию и программу реформ для соответствия стандартам Евросоюза.
Россия неоднократно выражала обеспокоенность стремлением Армении в Евросоюз, заявляя, что одновременное членство в ЕС и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) невозможно. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук подчеркивал, что в случае вступления в ЕС рынок ЕАЭС для Армении будет закрыт, что повлечет за собой экономические потери, включая рост цен на энергоносители. Несмотря на заявления Еревана об отсутствии планов по выходу из ЕАЭС, Москва интерпретирует действия Армении как начало или подготовку к разрыву сотрудничества.
Российские официальные лица, включая президента Владимира Путина, призывали Армению как можно скорее провести референдум о выборе между ЕС и ЕАЭС. В Москве считают, что такой референдум позволит армянскому народу сделать окончательный выбор. В июне 2026 года Владимир Путин предупредил, что Москва может быть вынуждена свернуть экономическое сотрудничество с Арменией в случае её выхода из ЕАЭС, что повлечёт за собой проблемы для граждан Армении, работающих в России.