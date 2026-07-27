Пашинян рассказал о возможном проведении референдума о вступлении в Евросоюз

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время разговора с президентом России Владимиром Путиным допустил проведение референдума по вступлению в ЕС. Об этом сообщает пресс-служба армянского кабмина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

«Касательно проведения в Республике Армения референдума по вопросу членства Армении в Европейском союзе, премьер-министр подчеркнул, что проведение референдума на практике возможно только после направления Арменией официальной заявки в Европейский союз для членства в ЕС», — отметили в пресс-службе.

Вместе с тем господин Пашинян подчеркнул готовность Еревана решать указанные вопросы посредством открытого, партнерского и дружественного диалога.

Ранее в Кремле рассказали, что Владимир Путин провел телефонный разговор с Николом Пашиняном. Во время беседы президент РФ отметил, что Армении нужно как можно скорее провести референдум по членству в ЕАЭС. Господин Пашинян сообщил, что правительство Армении готово решать вопрос, связанный с референдумом.

В начале июля Никол Пашинян заверил, что Армения «не игнорирует интересы своих международных партнеров». При этом он исключил прекращение сближения с Евросоюзом.