Команда «Формулы-1» Red Bull готова предложить Ферстаппену новый контракт
Команда «Формулы-1» Red Bull ведет с четырехкратным чемпионом мира голландцем Максом Ферстаппеном переговоры о новом контракте. Об этом сообщает газета Bild.
Макс Ферстаппен
Фото: Jakub Porzycki / Reuters
Текущее соглашение действительно до конца 2028 года, однако в нем предусмотрена возможность досрочного расторжения. Макс Ферстаппен может воспользоваться этой опцией, если перед летней паузой он окажется ниже второго места в личном зачете. После Гран-при Венгрии (последний этап перед перерывом) 28-летний гонщик располагается на шестой строчке.
По данным источника, в Red Bull хотят продлить сотрудничество с голландцем до 2029 года и убрать из контракта пункт о досрочном расторжении. Также команда готова существенно повысить ему зарплату. Сейчас он получает €65 млн в год.
В действующем контракте Макса Ферстаппена с Red Bull до 2028 года уже предусмотрен пункт о досрочном расторжении. Согласно одной из версий, гонщик может разорвать соглашение, если по итогам сезона окажется ниже третьего места. По другой версии, он может уйти, если к летнему перерыву (после Гран-при Венгрии) будет находиться ниже второго места в личном зачете.
В текущем сезоне Макс Ферстаппен пока занимает шестое место в личном зачете. Кроме того, Red Bull находится на третьем месте в Кубке конструкторов, хотя ранее, в середине 2025 года, команда занимала четвертую строчку. Если бы Red Bull не входила в топ-3 Кубка конструкторов, это также могло бы стать основанием для ухода гонщика. Несколько раз Макс Ферстаппен уже заявлял о намерении остаться в Red Bull, опровергая слухи о возможном переходе в Mercedes.