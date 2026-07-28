Команда «Формулы-1» Red Bull готова предложить Ферстаппену новый контракт

Команда «Формулы-1» Red Bull ведет с четырехкратным чемпионом мира голландцем Максом Ферстаппеном переговоры о новом контракте. Об этом сообщает газета Bild.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Макс Ферстаппен

Фото: Jakub Porzycki / Reuters Макс Ферстаппен

Фото: Jakub Porzycki / Reuters

Текущее соглашение действительно до конца 2028 года, однако в нем предусмотрена возможность досрочного расторжения. Макс Ферстаппен может воспользоваться этой опцией, если перед летней паузой он окажется ниже второго места в личном зачете. После Гран-при Венгрии (последний этап перед перерывом) 28-летний гонщик располагается на шестой строчке.

По данным источника, в Red Bull хотят продлить сотрудничество с голландцем до 2029 года и убрать из контракта пункт о досрочном расторжении. Также команда готова существенно повысить ему зарплату. Сейчас он получает €65 млн в год.

Арнольд Кабанов