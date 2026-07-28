Песков: никаких решений о поддержке Wildberries пока не принималось

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких решений о поддержке компании Wildberries, склады которой атаковали ВСУ при помощи беспилотников, пока не принималось.

«Что касается помощи компании: в целом эта ситуация, конечно же, на контроле у правительства, там осуществляется диалог. Пока никаких конкретных решений на этот счет не принимали», — заявил Дмитрий Песков на брифинге 28 июля.