Песков: никаких решений о поддержке Wildberries пока не принималось
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких решений о поддержке компании Wildberries, склады которой атаковали ВСУ при помощи беспилотников, пока не принималось.
«Что касается помощи компании: в целом эта ситуация, конечно же, на контроле у правительства, там осуществляется диалог. Пока никаких конкретных решений на этот счет не принимали», — заявил Дмитрий Песков на брифинге 28 июля.
Заявление Дмитрия Пескова о том, что решения по поддержке Wildberries пока не приняты, было сделано на фоне атак беспилотников на логистические комплексы компании, которые произошли с 18 июля 2026 года в нескольких регионах России, включая Московскую и Тамбовскую области. В результате этих атак были человеческие жертвы и пострадавшие среди сотрудников Wildberries.
Ранее Песков уже комментировал атаки на склады Wildberries, называя их «террористической сущностью киевского режима» и опровергая слухи об использовании складов для военных поставок. Он также отмечал, что ситуация находится на контроле у правительства, а вопрос детализации мер поддержки лучше адресовать Кабинету министров. Сама компания Wildberries уже объявила о мерах поддержки продавцов, вводя скидки на хранение и транзитные поставки товаров, а также разрабатывая другие механизмы компенсации.