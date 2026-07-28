«Развитие» возобновило строительство «Эклипса» в Воронеже у водохранилища

Группа компаний «Развитие» Сергея Гончарова получила новое разрешение на строительство (РНС) жилкомплекса «Эклипс» на набережной Массалитинова в Воронеже, сообщили «Ъ-Черноземье» в пресс-службе.

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Документ подтверждает соответствие проекта действующим градостроительным и техническим требованиям, уточинили в ГК «Развитие». В мае им было отказано в РНС: суд признал незаконными как выданное мэрией разрешение на строительство, так и положительное заключение негосударственной экспертизы. Однако на тот момент компания уже устраняла нарушения и занималась новым разрешением, пояснили «Ъ-Черноземье» в пресс-службе ГК.

«Вопросы, волнующие горожан, мы прорабатывали еще на стадии проектирования. Возникновение нештатных ситуаций исключено»,— уверен застройщик.

Это второй объект девелопера, возведение которого возобновлено за последнюю неделю. Арбитражный суд Воронежской области частично удовлетворил иск прокуратуры к владельцу группы компаний «Развитие» Сергею Гончарову, признав недействительной сделку по покупке части земельного участка площадью 5,3 тыс. кв. м на улице Березовая Роща. Компания выплатила деньги и продолжила строить ЖК «Метрополь». Там подчеркнули, что рассмотрение дел в суде — «стандартная практика для крупных девелоперов».

Строительство жилого комплекса «Эклипс» за 2,2 млрд руб. на набережной Массалитинова стало предметом судебных споров с жителями соседних домов. Заведено несколько дел, которые рассматриваются в различных инстанциях.

Подробнее о спорах и проекте — в публикации «Ъ-Черноземье».

Анна Швечикова