Суд сохранил права на землю под воронежским ЖК за группой «Развитие» Гончарова

Арбитражный суд Воронежской области частично удовлетворил иск прокуратуры к владельцу группы компаний «Развитие» Сергею Гончарову, признав недействительной сделку по покупке части земельного участка площадью 5,3 тыс. кв. м на улице Березовая Роща в Воронеже. Это следует из решения суда, опубликованного в картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: наш.дом.рф Фото: наш.дом.рф

Несмотря на это признание, участок не будет изъят у застройщика: суд применил последствия недействительности сделки в виде выплаты министерству имущественных и земельных отношений Воронежской области 52,9 млн руб. стоимости земли. Так ГК «Развитие» сохранила права на площадку, где реализуется жилой комплекс «Метрополь». Истец по этому делу — прокуратура Воронежской области. Как сообщили «Ъ-Черноземье» в пресс-службе девелопера, строительство ЖК хотят возобновить уже в августе.

«Ключевым источником претензий к проекту «Метрополь» ранее была обеспеченность территории школами и детскими садами»,— добавили в «Развитии».

Компания заключила с администрацией Воронежа официальное соглашение о развитии социальной инфраструктуры на данной территории: «наличие такого документа служит законным основанием для снятия обеспечительных мер».

Прокуратура Воронежской области обратилась в воронежский арбитраж в декабре 2023 года. Ответчиками по делу выступили индивидуальный предприниматель Сергей Гончаров, входящее в ГК «Развитие» ООО СЗ ТКФ «Строитель» и областное министерство имущественных и земельных отношений. Надзорное ведомство требовало признать недействительными продажу участка, а сделки называло «ничтожными ввиду их притворности». По версии прокуратуры, фактической целью приобретения земли являлось строительство ЖК и коммерческих объектов, а не эксплуатация расположенного на участке здания. Помимо прочего, участок выбыл из госсобственности без проведения публичных торгов, поскольку на нем уже находился принадлежавший Сергею Гончарову объект недвижимости. Здание площадью 796 кв. м использовалось как офисное, а не как центр дошкольного образования, что говорило об отсутствии намерений создавать здесь образовательные учреждения.

Первоначально Арбитражный суд Воронежской области в мае 2024 года отказал в удовлетворении иска, а в декабре того же года это решение поддержал Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд. Однако в мае 2025 года Арбитражный суд Центрального округа отменил судебные акты нижестоящих инстанций (которые также были приняты в пользу застройщика) и направил спор на новое рассмотрение.

На спорном участке ГК «Развитие» реализует проект жилого комплекса «Метрополь», стоимость которого ранее оценивалась в 1 млрд руб.

Анна Швечикова