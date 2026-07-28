Вступил в силу новый классификатор пожарной опасности лесов

Минприроды собирается повысить точность прогнозирования лесных пожаров и улучшить эффективность противопожарных работ с помощью нового ведомственного приказа. Вступивший в силу документ ввел новую систему классификации пожарной опасности для каждого из 42 лесных районов России. Оценка опасности определенных территорий зависит теперь от сезона. Это, как поясняет Минприроды, позволит в ряде случаев экономить на противопожарных мероприятиях.

Новая классификация природной пожарной опасности лесов (от нее зависит планирование противопожарных мероприятий и финансирование) утверждена приказом Минприроды, который вступил в силу 27 июля 2026 года. До сих пор действовал классификатор, утвержденный приказом Рослесхоза 2011 года. В нем, как объясняли в Минприроды, не учитывались «зонально-географические» особенности лесных районов, что приводило к ошибкам в прогнозировании.

Также введена система оценки опасности в зависимости от динамики пожарного созревания (очередности высыхания горючих материалов) для каждого из районов. К примеру, в южно-таежных зонах пик пожаров приходится на весну, в районах с моховыми лесами — на лето. По этой логике, в частности, в карельской тайге земли с сильно ослабленными лесами, участками бурелома, сенокосами и травяными болотами относятся к первому классу опасности теперь только весной и осенью.

Подробнее — в материале «Ъ» «Деревья пересчитают в пожарном порядке».