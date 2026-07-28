Жителя Сочи задержали за порчу сирены оповещения
В Сочи сотрудники полиции и ФСБ задержали местного жителя, который залил монтажной пеной сирено-речевую установку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.
Инцидент произошел в поселке Головинка Лазаревского района Сочи. Злоумышленник повредил рупор сирены муниципальной системы оповещения, расположенной на фасаде жилого дома. Следствие полагает, что мужчина действовал из хулиганских побуждений.
За последние нескольких месяцев в Сочи участились случаи включения сирено-речевых установок, предупреждающих жителей города о налетах беспилотников или об атаках безэкипажных катеров.
В России возбуждение уголовного дела об умышленном уничтожении или повреждении имущества по части 2 статьи 167 УК РФ, как в случае с жителем Сочи, является распространенной практикой. Известны случаи, когда подобные дела затем переквалифицировались в диверсию, например, при повреждении инфраструктурных объектов на железной дороге. Такие действия, совершенные группой лиц или повлекшие крупный ущерб, могут привести к наказанию в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет, а также конфискации имущества.
Повреждение сирен оповещения можно рассматривать в контексте широкого спектра преступлений по порче имущества. Например, были зафиксированы поджоги автомобилей, которые квалифицировались как порча имущества с использованием огня. Также возбуждались дела по фактам повреждения железнодорожных путей. Мотивы таких действий могут быть самыми разными, включая идейные соображения или попытки совершения терактов, как это было в случае с попыткой поджога военной комендатуры в Сочи, где обвиняемый был осужден на восемь лет лишения свободы.