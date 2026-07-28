Жителя Сочи задержали за порчу сирены оповещения

В Сочи сотрудники полиции и ФСБ задержали местного жителя, который залил монтажной пеной сирено-речевую установку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Инцидент произошел в поселке Головинка Лазаревского района Сочи. Злоумышленник повредил рупор сирены муниципальной системы оповещения, расположенной на фасаде жилого дома. Следствие полагает, что мужчина действовал из хулиганских побуждений.

За последние нескольких месяцев в Сочи участились случаи включения сирено-речевых установок, предупреждающих жителей города о налетах беспилотников или об атаках безэкипажных катеров.

Анна Перова, Краснодар