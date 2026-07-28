Хозяйства Тувы потеряли в 2026 году из-за нападений волков 400 голов скота

С начала года в Туве волки уничтожили около 400 голов скота. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

«С начала 2026 года бригады волчатников… добыли 266 волков. Осталось добыть еще около 40 хищников, чтобы выполнить годовой план по сокращению поголовья до допустимого»,— говорится в сообщении.

Как писал «Ъ-Сибирь», премия за добытого волка с начала года была повышена с 8 тыс. до 10 тыс. руб. По данным регионального Госкомохотнадзора, ущерб хозяйств от нападений волков на домашний скот за последние 15 лет оценивается почти в 1 млрд руб.

Валерий Лавский