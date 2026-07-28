WSJ рассказала о возникшем у Трампа оптимизме по украинскому урегулированию

Президент США Дональд Трамп накануне встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским испытывал оптимизм относительно возможности урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Carlos Osorio / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Carlos Osorio / Reuters

По словам собеседников издания, господин Трамп «в последние недели выражал оптимистичный настрой в отношении Украины и ее лидера». Источники WSJ заявили, что американского президента «впечатлила стойкость» ВСУ во время нанесения ударов по российской территории. При этом собеседники напомнили, что «мнение Трампа часто меняется».

На саммите НАТО в Турции в начале июля Дональд Трамп заявил, что удары ВСУ по российской территории, в том числе по объектам ТЭК, являются эскалацией, «которая может привести к окончанию войны». В Кремле позднее ответили, что мнение американской стороны ошибочно и что обострение вооруженного конфликта не поможет привести к урегулированию.