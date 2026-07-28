WSJ рассказала о возникшем у Трампа оптимизме по украинскому урегулированию
Президент США Дональд Трамп накануне встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским испытывал оптимизм относительно возможности урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Carlos Osorio / Reuters
По словам собеседников издания, господин Трамп «в последние недели выражал оптимистичный настрой в отношении Украины и ее лидера». Источники WSJ заявили, что американского президента «впечатлила стойкость» ВСУ во время нанесения ударов по российской территории. При этом собеседники напомнили, что «мнение Трампа часто меняется».
На саммите НАТО в Турции в начале июля Дональд Трамп заявил, что удары ВСУ по российской территории, в том числе по объектам ТЭК, являются эскалацией, «которая может привести к окончанию войны». В Кремле позднее ответили, что мнение американской стороны ошибочно и что обострение вооруженного конфликта не поможет привести к урегулированию.