«Палмейрас» отклонил предложение «Спартака» о покупке аргентинца Хосе Лопеса
Московский футбольный клуб «Спартак» направил бразильскому «Палмейрасу» предложение о трансфере аргентинского нападающего Хосе Мануэля Лопеса за €25 млн. Об этом сообщил портал UOL.
Хосе Лопес (слева)
Фото: Jean Carniel / Reuters
По данным источника, фиксированная часть предложения составляет €20 млн, еще €5 млн могут быть выплачены в качестве бонусов. Также отмечается, что столичный клуб готов предложить 25-летнему нападающему зарплату, превышающую его нынешний оклад. «Палмейрас» отказался продавать игрока, однако в «Спартаке» намерены продолжить переговоры.
Хосе Мануэль Лопес выступает за «Палмейрас» с 2022 года. В 214 матчах за команду он забил 71 гол и отдал 25 результативных передач. В составе команды форвард дважды становился чемпионом Бразилии, а также выиграл суперкубок страны.
Вместе со сборной Аргентины Хосе Мануэль Лопес дошел до финала чемпионата мира 2026 года. На турнире он провел два матча и отметился результативным пасом в четвертьфинале против команды Швейцарии (3:1).
Отказ «Палмейраса» продавать Хосе Мануэля Лопеса «Спартаку» является продолжением тенденции, когда бразильские клубы жестко отстаивают своих игроков, особенно в случае предложений из российского чемпионата. Например, ранее «Фламенго» дважды отклонял предложения московского ЦСКА по полузащитнику Лоррану, требуя €10 млн вместо предложенных €8 млн. Аналогичная ситуация была с «Краснодаром», предложение которого о трансфере защитника Лео Перейры «Фламенго» также отклонил, и переговоры были приостановлены.