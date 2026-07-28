«Палмейрас» отклонил предложение «Спартака» о покупке аргентинца Хосе Лопеса

Московский футбольный клуб «Спартак» направил бразильскому «Палмейрасу» предложение о трансфере аргентинского нападающего Хосе Мануэля Лопеса за €25 млн. Об этом сообщил портал UOL.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хосе Лопес (слева)

Фото: Jean Carniel / Reuters Хосе Лопес (слева)

Фото: Jean Carniel / Reuters

По данным источника, фиксированная часть предложения составляет €20 млн, еще €5 млн могут быть выплачены в качестве бонусов. Также отмечается, что столичный клуб готов предложить 25-летнему нападающему зарплату, превышающую его нынешний оклад. «Палмейрас» отказался продавать игрока, однако в «Спартаке» намерены продолжить переговоры.

Хосе Мануэль Лопес выступает за «Палмейрас» с 2022 года. В 214 матчах за команду он забил 71 гол и отдал 25 результативных передач. В составе команды форвард дважды становился чемпионом Бразилии, а также выиграл суперкубок страны.

Вместе со сборной Аргентины Хосе Мануэль Лопес дошел до финала чемпионата мира 2026 года. На турнире он провел два матча и отметился результативным пасом в четвертьфинале против команды Швейцарии (3:1).

Арнольд Кабанов