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Москвичей предупредили о грозе с градом и сильным ветром во второй половине дня

Во второй половине дня 28 июля в Московском регионе ожидается резкое ухудшение погодных условий. По прогнозу метеорологов, в регионе пройдут ливневые дожди и грозы с градом. Порывы ветра усилятся до 17 м/с.

В МЧС предупредили, что погода начнет портиться с 15:00 мск. Неблагоприятные метеоусловия сохранятся до утра 29 июля.

Спасатели призвали граждан быть осторожными и соблюдать правила безопасности. При необходимости следует звонить по единому номеру вызова экстренных служб "112", добавили в ведомстве.

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