В Томском политехе научились определять уровень глюкозы с помощью «пластыря»

Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) совместно с коллегами из Китая разработали материал для сенсорных датчиков на основе высокочувствительных углеродных нанотрубок и устройство на его основе для определения уровня глюкозы через пот. Тесты показали, что система сохраняет свои функции даже после 15 тыс. циклов зарядки-разрядки.

«Материал сенсора представляет собой гибридную структуру. Тонкие никелевые нанолисты в ней выступают в роли активных участков, где происходят все электрохимические реакции, а углеродные нанотрубки работают как провода, ускоряя эти реакции и взаимодействие всей системы с молекулами глюкозы»,— объясняет профессор Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Рауль Родригес.

Разработку ученые протестировали на добровольце, на коже которого был закреплен модуль. Данные о содержании глюкозы в поте испытуемого отслеживались в режиме реального времени и передавались с модуля на смартфон по Bluetooth.

В ТПУ ожидают, что изобретение найдет применение в персонализированной медицине и спортивной диагностике.

Как писал «Ъ-Сибирь», биологи Томского государственного университета совместно с китайскими учеными разработали новый способ активизации иммунитета растений при помощи олигосахаридов, полученных из полисахарида левана. Изобретение имеет особую ценность в условиях глобального потепления.

Михаил Кичанов