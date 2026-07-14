Ученые ТГУ совместно с коллегами из КНР научились защищать растения от засухи

Биологи Томского государственного университета (ТГУ) совместно с китайскими коллегами разработали новый способ активизации иммунитета растений при помощи олигосахаридов, полученных из полисахарида левана (LOS). Инновация была протестирована на дынях и арбузах, рассказали в ТГУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Помимо защиты, обработка LOS улучшала некоторые параметры качества: увеличивалось содержание хлорофилла в листьях и растворимых сухих веществ в плодах арбуза — то есть сенсоры пользы были двойными: и защита, и качество»,— отметили в университете.

Изобретение имеет особую ценность в условиях, когда климат на Земле становится все жарче и суше, и жизнь растений усложняется. «Растения все чаще подвергаются абиотическим стрессам, включая засуху, нехватку влаги, засоление и загрязнение тяжелыми металлами. Эти факторы приводят к значительному снижению мировых урожаев сельскохозяйственных культур»,— констатирует старший научный сотрудник Высшей инженерной школы агробиотехнологий ТГУ Лилия Коломейчик.

Михаил Кичанов