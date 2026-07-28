Преступления с ИИ и VPN станут более тяжкими

СКР подготовил законопроект об ужесточении уголовной ответственности, в случае использования при совершении преступления VPN-сервисов, искусственного интеллекта и прокси-серверов. Об этом в интервью «Интерфаксу» рассказал глава ведомства Александр Бастрыкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава СКР Александр Бастрыкин

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Глава СКР Александр Бастрыкин

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

По мнению господина Бастрыкина, закрепление в УК РФ таких положений могло бы стать «одним из актуальных предложений». Он напомнил, что законодательство уже регламентирует использование программных средств для доступа к заблокированным ресурсам, если с их помощью совершаются противоправные действия. Однако универсальная норма об усилении уголовной ответственности за использование информационно-коммуникационных технологий отсутствует.

«Такие технологии могут использоваться даже при совершении убийства, доведения до самоубийства, действий сексуального характера, развратных действий, терроризма, экстремизма и другого», — указал глава СКР.

Также СКР совместно с профильными ведомствами участвует в работе над комплексом законопроектов для борьбы с дипфейками.