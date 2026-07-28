Преступления с ИИ и VPN станут более тяжкими
СКР подготовил законопроект об ужесточении уголовной ответственности, в случае использования при совершении преступления VPN-сервисов, искусственного интеллекта и прокси-серверов. Об этом в интервью «Интерфаксу» рассказал глава ведомства Александр Бастрыкин.
Глава СКР Александр Бастрыкин
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
По мнению господина Бастрыкина, закрепление в УК РФ таких положений могло бы стать «одним из актуальных предложений». Он напомнил, что законодательство уже регламентирует использование программных средств для доступа к заблокированным ресурсам, если с их помощью совершаются противоправные действия. Однако универсальная норма об усилении уголовной ответственности за использование информационно-коммуникационных технологий отсутствует.
«Такие технологии могут использоваться даже при совершении убийства, доведения до самоубийства, действий сексуального характера, развратных действий, терроризма, экстремизма и другого», — указал глава СКР.
Также СКР совместно с профильными ведомствами участвует в работе над комплексом законопроектов для борьбы с дипфейками.
Инициатива СКР по ужесточению уголовной ответственности за использование VPN-сервисов и искусственного интеллекта при совершении преступлений обсуждалась ранее. Например, в июле 2025 года депутаты Госдумы уже приняли во втором чтении поправку о признании отягчающим обстоятельством использование VPN-сервисов при совершении преступления. В марте 2025 года глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил считать использование ИИ отягчающим обстоятельством при киберпреступлениях, и эта инициатива была названа "любопытным" президентом Владимиром Путиным.
Законодательные инициативы последних лет также включают предложения о признании использования ИИ отягчающим обстоятельством, что находит поддержку среди некоторых депутатов, таких как Сергей Миронов. Эти меры направлены на борьбу с киберпреступлениями, такими как мошенничество с использованием дипфейков, которые, по данным аналитиков Сбербанка, резко возросли. Однако имеются и опасения: Ассоциация больших данных, включающая крупные IT-компании, высказывала критику, предполагая, что это может затормозить развитие отрасли и снизить мотивацию специалистов, поскольку использование ИИ становится повсеместным.
Минцифры также разрабатывает "мягкое" регулирование ИИ, которое сосредоточено не на самой технологии, а на продуктах, созданных с её использованием. Цель — избежать избыточного госрегулирования, которое может привести к потере технологического лидерства. Тем не менее, для