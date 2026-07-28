Бастрыкин сообщил об участии СКР в написании законов для борьбы с дипфейками

Следственный комитет участвует в работе над комплексом законопроектов для борьбы с преступлениями в интернете. Об этом глава ведомства Александр Бастрыкин рассказал в интервью «Интерфаксу».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель СКР Александр Бастрыкин

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Председатель СКР Александр Бастрыкин

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

«Совместно с профильными министерствами и ведомствами ведется работа по совершенствованию законодательства для борьбы с дипфейк-технологиями», — уточнил господин Бастрыкин.

Группа парламентариев от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким 14 июля внесла в Госдуму проект о признании применения всех типов дипфейков отягчающим обстоятельством при совершении преступлений. Как указали авторы в пояснительной записке, сгенерированные нейросетями материалы «обладают высокой степенью реалистичности» и могут «вводить в заблуждение о высказываниях, действиях или личности конкретного лица».