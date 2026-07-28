Россия и Китай начали обсуждать бессрочное введение безвизового режима

Россия и Китай обсуждают закрепление безвизовых поездок граждан на бессрочной основе. Об этом рассказал замглавы МИД России Андрей Руденко в интервью порталу Arctic.ru. По его словам, облегчение взаимных поездок граждан — одно из приоритетных направлений работы МИД России.

«С КНР обсуждаются перспективы закрепления безвизовых поездок граждан на постоянной основе», — отметил господин Руденко.

Замминистра сообщил, что введение Россией и Китаем безвизового режима придало стимул двусторонним туристическим обменам. По итогам 2025 года турпоток между странами вырос на 17%, превысив 3 млн поездок.

Замминистра добавил, что РФ к 2030 году планирует довести объем турпотока из Китая до 5,5 млн человек. На Дальний Восток, как ожидается, придется 1,8 млн, добавил господин Руденко.

В сентябре прошлого года КНР на год ввел безвиз для россиян. Россия в декабре отменила визы для туристов из Китая. В мае представитель МИД Китая Го Цзякунь сообщил, что безвизовый режим с Россией продлят до конца 2027 года. По итогам первого квартала взаимный турпоток между Россией и Китаем вырос на 50% год к году, уточняло Минэкономики.