Россия и Китай начали обсуждать бессрочное введение безвизового режима
Россия и Китай обсуждают закрепление безвизовых поездок граждан на бессрочной основе. Об этом рассказал замглавы МИД России Андрей Руденко в интервью порталу Arctic.ru. По его словам, облегчение взаимных поездок граждан — одно из приоритетных направлений работы МИД России.
«С КНР обсуждаются перспективы закрепления безвизовых поездок граждан на постоянной основе», — отметил господин Руденко.
Замминистра сообщил, что введение Россией и Китаем безвизового режима придало стимул двусторонним туристическим обменам. По итогам 2025 года турпоток между странами вырос на 17%, превысив 3 млн поездок.
Замминистра добавил, что РФ к 2030 году планирует довести объем турпотока из Китая до 5,5 млн человек. На Дальний Восток, как ожидается, придется 1,8 млн, добавил господин Руденко.
В сентябре прошлого года КНР на год ввел безвиз для россиян. Россия в декабре отменила визы для туристов из Китая. В мае представитель МИД Китая Го Цзякунь сообщил, что безвизовый режим с Россией продлят до конца 2027 года. По итогам первого квартала взаимный турпоток между Россией и Китаем вырос на 50% год к году, уточняло Минэкономики.
Диалог об отмене визового режима между Россией и Китаем ведется давно, с акцентом на взаимное смягчение условий. Так, еще в марте 2025 года посольство Китая заявляло о постепенном движении стран к этой цели, подчеркивая, что это сделает поездки более комфортными для граждан обеих стран. В августе 2024 года в Москве был подписан протокол к соглашению об облегчении поездок граждан между РФ и КНР, затрагивающий упрощение визового режима, например, для автомобильных грузоперевозчиков.
Соглашение о безвизовых групповых туристических поездках, заключенное между правительствами РФ и КНР в 2000 году, позволяет группам от 5 до 50 человек находиться в другой стране без визы до 15 дней. Это соглашение было приостановлено в феврале 2020 года из-за пандемии COVID-19. В начале 2023 года российские и китайские власти начали восстанавливать действие этого соглашения, причем Пекин разрешил возобновление отправки туристических групп в 20 стран, включая Россию, с 6 февраля 2023 года. Однако процесс затянулся из-за необходимости актуализации списка китайских туристических компаний.