Johnson & Johnson готова выплатить $5,5 млрд для урегулирования «тальковых исков»

Компания Johnson & Johnson (J&J) готова выплатить $5,5 млрд для урегулирования десятков тысяч судебных исков. Истцы обвиняют компанию в том, что ее детская присыпка и другие продукты, содержащие тальк, вызвали у них рак яичника.

Компания неоднократно заявляла, что продукты ее производства не связаны с онкологическими заболеваниями. Однако суды не раз вставали на сторону истцов. Например, в декабре прошлого года суды в двух американских штатах — Калифорнии и Миннесоте — присудили трем истицам в общей сложности более $105 млн, признав вину компании.

В J&J снова заявили о безосновательности обвинений в свой адрес. Компания отмечает, что «готова выплатить деньги истцам, чтобы закрыть вопрос раз и навсегда».

Предложение J&J охватывает около 76 тыс. исков. Это составляет большую часть оставшихся претензий, связанных с тальком. До $3 млрд компания готова выплатить уже в следующем году. Остальные платежи начнутся не ранее 2028 года. Для окончательного утверждения сделки необходимо, чтобы ее одобрили юридические фирмы, представляющие 95% претензий по раку яичников в судах штатов и федеральных инстанциях. Этот процесс может занять несколько месяцев.

Екатерина Наумова