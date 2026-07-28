Johnson & Johnson готова выплатить $5,5 млрд для урегулирования «тальковых исков»
Компания Johnson & Johnson (J&J) готова выплатить $5,5 млрд для урегулирования десятков тысяч судебных исков. Истцы обвиняют компанию в том, что ее детская присыпка и другие продукты, содержащие тальк, вызвали у них рак яичника.
Компания неоднократно заявляла, что продукты ее производства не связаны с онкологическими заболеваниями. Однако суды не раз вставали на сторону истцов. Например, в декабре прошлого года суды в двух американских штатах — Калифорнии и Миннесоте — присудили трем истицам в общей сложности более $105 млн, признав вину компании.
В J&J снова заявили о безосновательности обвинений в свой адрес. Компания отмечает, что «готова выплатить деньги истцам, чтобы закрыть вопрос раз и навсегда».
Предложение J&J охватывает около 76 тыс. исков. Это составляет большую часть оставшихся претензий, связанных с тальком. До $3 млрд компания готова выплатить уже в следующем году. Остальные платежи начнутся не ранее 2028 года. Для окончательного утверждения сделки необходимо, чтобы ее одобрили юридические фирмы, представляющие 95% претензий по раку яичников в судах штатов и федеральных инстанциях. Этот процесс может занять несколько месяцев.
Многочисленные иски против Johnson & Johnson (J&J) по поводу тальковой присыпки, обвиняемой в вызывании рака, имеют длительную историю. Еще в 2018 году суд постановил компании выплатить более $4,7 млрд 22 женщинам, у которых развился рак матки. В марте 2019 года суд Калифорнии обязал J&J выплатить $29 млн женщине, заболевшей раком из-за асбеста в присыпке. Отмечается, что еще с 1960-х годов J&J могла знать о наличии асбеста в тальке. В 2020 году J&J прекратила продажи тальковой присыпки в США и Канаде, объяснив это снижением продаж из-за «распространения неверной информации относительно безопасности продукта и нескончаемого потока судебных разбирательств».
В апреле 2023 года J&J уже выделяла $8,9 млрд на урегулирование исков, связанных с присыпкой. Эта сумма предназначалась для десятков тысяч истцов и должна была быть выплачена в течение 25 лет через дочернюю компанию LTL Management LLC, созданную для защиты J&J от банкротства. В январе 2024 года компания согласилась выплатить $700 млн по искам 42 штатов США, а в мае того же года предложила $6,5 млрд для урегулирования претензий почти 60 тыс. потребителей. При этом J&J неизменно продолжает отрицать наличие канцерогенов в своей продукции. На данный момент, в июле 2026 года, компания готова выплатить $5,5 млрд по 76 тыс. исков, связанных с тальком, демонстрируя стремление окончательно закрыть вопрос, несмотря на отрицание обвинений.
Судебные разбирательства и крупные выплаты по "тальковым" искам являются не единственными в истории J&J. Например, в 2022 году компания выплатила $150 млн индейским племенам в рамках урегулирования дела об "опиоидной эпидемии", а в 2021 году участвовала в соглашении с несколькими десятками американских штатов и городов о выплате в общей сложности $26 млрд (из которых доля J&J составила $5 млрд) по тому же делу. Власти Техаса также подавали иск против J&J и её бывшего подразделения Kenvue, обвиняя их в сокрытии информации о возможной связи препарата Tylenol с развитием аутизма у детей. В марте 2024 года Valisure, независимая американская лаборатория, выявила бензол в дезинфицирующих средствах для рук и сухом шампуне брендов Procter & Gamble и Johnson & Johnson, после чего компаниям пришлось изъять некоторые продукты из продажи.