Суд обязал Johnson & Johnson выплатить $40 млн из-за «онкогенной» детской присыпки

Верховный суд Лос-Анджелеса постановил выплатить $40 млн двум женщинам, которые заявили, что заболели раком яичников из-за использования детской присыпки с тальком Johnson & Johnson. Об этом пишет The Guardian.

Суд признал, что компания Johnson & Johnson знала о том, что ее присыпка опасна для здоровья, но не предупреждала об этом потребителей. Инстанция присудила пострадавшей Монике Кент $18 млн, Дебора Шульц и ее муж получат $22 млн от компании.

Вице-президент юридического отдела Johnson & Johnson Эрик Хаас заявил, что компания планирует «немедленно обжаловать этот вердикт и рассчитывает на победу, как это обычно бывает в случае неблагоприятных вердиктов».

Согласно судебным материалам, у Моники Кент рак яичников был диагностирован в 2014 году, у Деборы Шульц — в 2018-м. Обе женщины утверждают, что в течение 40 лет пользовались детской присыпкой Johnson & Johnson.

В заключительных прениях адвокат обеих пострадавших Энди Бирчфилд заявил присяжным, что компания Johnson & Johnson еще с 1960-х годов знала о том, что продукция может вызывать рак, сообщает Reuters. «Они, безусловно, знали, знали и делали все возможное, чтобы скрыть это, чтобы похоронить правду об опасностях»,— сказал он.

При этом адвокат Johnson & Johnson Эллисон Браун заявила, что предполагаемая связь между использованием талька и онкологическими заболеваниями не подтверждена ни одним органом системы здравоохранения США. Нет исследований, показывающих, что тальк может проникать с поверхности тела в репродуктивные органы, отметила юрист.

За все время Johnson & Johnson столкнулась с заявлениями от более чем 67 тыс. истцов, которые утверждали, что у них был диагностирован рак после использования детской присыпки и других талькосодержащих продуктов этой компании, сообщает Reuters. В 2020 году компания прекратила продажу детской присыпки на основе талька в США и перешла на продукт на основе кукурузного крахмала.