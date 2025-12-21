Johnson & Johnson выплатит заболевшей раком из-за талька женщине $65,5 млн

Суд присяжных в штате Миннесота обязал компанию Johnson & Johnson выплатить $65,5 млн 37-летней Анне Джин Хоутон Карли, сообщает NBC News. Истец утверждает, что использование детской присыпки с тальком, производимой компанией, стало причиной развития у нее мезотелиомы – онкологического заболевания.

Согласно материалам дела, юристы Карли предоставили доказательства, что Johnson & Johnson знала о возможном загрязнении тальковой продукции асбестом, но не информировала покупателей о потенциальной опасности. Компания, прекратившая продажи тальковой присыпки в 2023 году, отвергает обвинения и планирует обжаловать решение суда.

Данный вердикт является продолжением серии судебных разбирательств против Johnson & Johnson, связанных с предполагаемой связью между использованием талька и развитием раковых заболеваний. Ранее в этом месяце присяжные в Лос-Анджелесе присудили $40 млн двум женщинам с раком яичников. В октябре суд Калифорнии обязал компанию выплатить $966 млн семье умершей от мезотелиомы женщины.