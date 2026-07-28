Атмосферный фронт принесет в Ленобласть грозы и град, а в Петербург — прохладу

Через Санкт-Петербург в первой половине дня 28 июля проходит атмосферный фронт, который смещается в сторону восточных районов Ленинградской области. Как сообщил главный синоптик города Александр Колесов, на западе региона возможны кратковременные дожди, а во второй половине дня на востоке ожидаются ливни, грозы, местами град и сильный ветер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После дождей в Петербург вернется летнее тепло

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ После дождей в Петербург вернется летнее тепло

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По словам синоптика, утром температура воздуха в Петербурге составляет около +19 градусов и днем повысится лишь немногим выше +20. Одновременно ветер сменит направление на западное, что принесет в город более прохладную воздушную массу.

При этом ухудшение погоды будет недолгим. Уже 29 июля осадки прекратятся, после чего начнется постепенное потепление. К концу рабочей недели воздух в Петербурге вновь прогреется до +23…+28 градусов.

Матвей Николаев