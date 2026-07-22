В Туринске могут ввести режим ЧС из-за гибели урожая после паводка

Администрация Туринского МО (Свердловская область) намерена обратиться к губернатору Денису Паслеру из-за гибели урожая вследствие паводка. Власти попросят ввести на территории муниципалитета режим ЧС регионального характера, сообщил глава Туринска Владимир Моисеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

По словам господина Моисеева, в администрацию поступили обращения от руководителей сельхозпредприятий, сообщивших о гибели посевов из-за переувлажнения почвы и высокого уровня воды в водоемах. Для оценки последствий была создана межведомственная рабочая группа, которая проведет обследование сельхозугодий, зафиксирует масштабы повреждений и определит размер ущерба.

«Предварительные данные показывают, что размер материального ущерба превышает порог в 18,81 млн руб., но остается в пределах 1,881 млрд руб. А это значит, что решение о введении режима чрезвычайной ситуации относится к полномочиям высшего должностного лица субъекта Федерации. В связи с этим администрация округа готовит обращение к губернатору Свердловской области с просьбой рассмотреть возможность введения на нашей территории режима ЧС регионального характера»,— написал глава.

С 13 июля в Туринском МО действует режим повышенной готовности. По состоянию на 22 июля уровень воды в реке Тура достиг 864 см, сообщил Владимир Моисеев.

Ранее свердловчанам рекомендовали уничтожить урожай с подтопленных огородов.

Полина Бабинцева