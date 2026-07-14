ЛДПР предложила признать применение дипфейков отягчающим обстоятельством

Составлено ИИ-Ассистентъ

Инициатива ЛДПР о признании использования дипфейков отягчающим обстоятельством при совершении преступлений не является первой подобной. Ранее, 16 сентября 2024 года, в Госдуму уже вносился законопроект об уголовной ответственности за клевету и мошенничество с использованием дипфейков, авторами которого были Алексей Пушков и Ярослав Нилов (ЛДПР). Правительство рекомендовало тогда доработать этот законопроект, ссылаясь на неурегулированность вопросов использования технологий подмены личности в законодательстве и отсутствие статистических данных, подтверждающих общественную опасность криминализируемых деяний.

Законодатели и другие официальные лица неоднократно высказывались о необходимости регулирования дипфейков. Так, глава Минцифры Максут Шадаев в феврале 2025 года предложил признать использование дипфейков отягчающим обстоятельством при совершении преступлений и создать приложения для их распознавания. В апреле 2025 года депутаты от фракции «Справедливая Россия—За правду», включая лидера партии Сергея Миронова, также подготовили законопроект, предлагающий считать использование искусственного интеллекта в преступных целях отягчающим обстоятельством, особенно в контексте мошенничества и дискредитации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в сентябре 2024 года подчеркнул, что ответственность за применение дипфейков нужно ввести как можно скорее, поскольку эти технологии активно используются в преступных целях.

Проблема дипфейков становится всё более актуальной из-за быстрого развития технологий искусственного интеллекта. По данным системного интегратора «Информзащита», в 2024 году число атак с использованием дипфейков в финансовом секторе увеличилось на 13%, до 5,7 тыс. случаев, а эксперты прогнозировали, что в 2025 году это число может удвоиться. Объем аудиовизуального контента, созданного с использованием ИИ, вырос в 17 раз за год к июлю 2024 года. Мошенники активно используют дипфейки в телефонном мошенничестве, а также для создания фишинговых сайтов и подделки голоса, изображений и видеороликов.

Параллельно обсуждается вопрос использования ИИ в предвыборной агитации. В октябре 2023 года группа депутатов от ЛДПР внесла законопроект, разрешающий использование ИИ в агитации при условии обязательного информирования избирателей. Весной 2026 года в администрации президента началось обсуждение поправок в избирательное законодательство по регулированию использования нейросетей в предвыборной агитации, которые, как ожидается, установят правила, например, обязательную маркировку таких материалов, а не будут носить запретительный характер.