ВТБ продал московский отель Holiday Inn в Сокольниках
ВТБ (MOEX: VTBR) больше не является владельцем четырехзвездочного отеля «Holiday Inn Сокольники» в Москве. Объект был частью сделки по продаже застройщика «Галс-девелопмент», сообщили РБК в пресс-службе ВТБ. Это был последний гостиничный актив банка.
ВТБ продал «Галс-Девелопмент» в июне группе инвесторов более чем за 100 млрд руб. Что входило в сделку, не уточнялось. Банк занимается продажей непрофильных активов с 2025 года.
Отель под управлением оператора Holiday Inn открылся в Сокольниках в 2006 году. Его площадь оценивается в 45,5 тыс. кв. м, в нем 523 номера (от 25 до 78 кв. м). ВТБ получил этот объект после присоединения Банка Москвы. Рыночная стоимость гостиницы «Holiday Inn Сокольники» может составлять 8–10 млрд руб., заявил РБК консультант на рынке коммерческой недвижимости.
Продажа московского отеля Holiday Inn в Сокольниках является частью более широкой стратегии ВТБ по избавлению от непрофильных активов, начало которой было запланировано с 2025 года. Цель этой стратегии — сокращение непрофильных активов и полный выход из гостиничного бизнеса. Главой ВТБ Андреем Костиным было заявлено о намерении банка избавиться от подобных активов в течение пяти лет из-за ужесточения регулирования со стороны Центрального Банка. Это решение принято на фоне внедрения новых требований риск-чувствительного лимита для иммобилизованных активов, который планируется ввести с 1 октября 2026 года.
В рамках этой программы ВТБ уже продал или планировал к продаже ряд других гостиничных объектов, включая отель Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park в Москве и Swissotel Resort Сочи Камелия в Сочи, а также Courtyard by Marriott Kazan Kremlin в Казани. Помимо отелей, банк также избавляется от других непрофильных активов, в том числе офисных зданий, перешедших ВТБ в результате присоединения других банков, и девелоперских компаний, таких как «Галс-Девелопмент».