ВТБ продал московский отель Holiday Inn в Сокольниках

ВТБ (MOEX: VTBR) больше не является владельцем четырехзвездочного отеля «Holiday Inn Сокольники» в Москве. Объект был частью сделки по продаже застройщика «Галс-девелопмент», сообщили РБК в пресс-службе ВТБ. Это был последний гостиничный актив банка.

ВТБ продал «Галс-Девелопмент» в июне группе инвесторов более чем за 100 млрд руб. Что входило в сделку, не уточнялось. Банк занимается продажей непрофильных активов с 2025 года.

Отель под управлением оператора Holiday Inn открылся в Сокольниках в 2006 году. Его площадь оценивается в 45,5 тыс. кв. м, в нем 523 номера (от 25 до 78 кв. м). ВТБ получил этот объект после присоединения Банка Москвы. Рыночная стоимость гостиницы «Holiday Inn Сокольники» может составлять 8–10 млрд руб., заявил РБК консультант на рынке коммерческой недвижимости.